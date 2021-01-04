Dünya Türkiyenin Köln Başkonsolosu şoförünün oğlu nehirde ölü bulundu
AVRUPA

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu şoförünün oğlu nehirde ölü bulundu

Türkiye'nin Köln Başkonsoluğu şoförünün 3 gündür kaybolan oğlu Ahmet Kiranlioğlu, Düsseldorf yakınlarındaki Neuss kentinde Ren Nehrinde bulundu. Köln polisi Ahmet Kiranlioğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

Haber Merkezi DHA
​Hayatını kaybeden Ahmet Kiranlioğlu, 3 ay önce evlenmişti.
​Hayatını kaybeden Ahmet Kiranlioğlu, 3 ay önce evlenmişti.

Türkiye'nin Köln Başkonsoluğu şoförünün 3 gündür kaybolan oğlu Ahmet Kiranlioğlu’nun (25) cesedi Düsseldorf yakınlarındaki Neuss kentinde Ren Nehrinde bulundu.

Almanya'da Türkiye'nin Köln Başkonsoluğu şoförünün 3 gündür kaybolan oğlu Ahmet Kiranlioğlu’nun (25) ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Baba İsrafil Kiranlioğlu 31 Aralık Yılbaşı gecesi sosyal medya hesabından genç yaştaki oğlundan haber alamadığını duyurdu.

DHA
Hayatını kaybeden Ahmet Kiranlioğlu.

Paylaşımın ardından Ahmet Kiranlioğlu’nun arkadaşları genci Köln kenti ve çevresinde aramaya başladı. Baba İsrafil Kiranlioğlu'na acı haber 3 Ocak sabahı ulaştı.

Neuss polisi kayıp gencin cesedini Düsseldorf yakınlarındaki Neuss kentindeki Ren Nehri'nde bulunduğu ifade edildi. Kayıp gence ait aracın da Köln’ün Poll semtinde Rodenkirschen köprüsü altında içinde bir mektup ile bulunduğu ifade edilirken, Köln polisi Ahmet Kiranlioğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Hayatını kaybeden Ahmet Kiranlioğlu'nun 3 ay önce dünya evine girdiği ifade edildi.

Abone Ol Google News
Tekrar dikmezsen neslini kazıyacağız

"Tekrar dikmezsen neslini kazıyacağız''

​Dağın tepesinde kayalıkların arasından çıkan ağaç.
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

​2020 enflasyonu yüzde 14,60.
Başörtülü hakimleri hedef alan CHPli Sağlardan soruşturma tepkisi: Düşünce özgürlüğünden rahatsızlar

"Seni süründürürüm"

"Seni süründürürüm"

​Kısıtlamayı ihlal eden kadın, gazeteciyi tehdit etti.

Ağrı'da<br>4 yaşındaki minik Leyla'yı katletmişti

Ağrı'da
4 yaşındaki minik Leyla'yı katletmişti

​Amcasının tahliye kararına itiraz reddedildi.
Rize için kritik plan

Rize için kritik plan

​İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlandı.
'Bollywood<br>gibi yavaş'

'Bollywood
gibi yavaş'

Fransa'nın aşı kampanyasındaki yavaşlığı alay konusu oldu.
2021'in ilk iş günü

2021'in ilk iş günü

80 saatlik ​kısıtlama kalktı vatandaş yollara çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.