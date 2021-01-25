Dünya Türkiyenin Librevil Büyükelçiliği Azeri kardeşimizin cenaze nakil işlemlerini yapıyoruz
AFRİKA

Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliği: Azeri kardeşimizin cenaze nakil işlemlerini yapıyoruz

Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliği, Nijerya'da korsanların gemi saldırısı sonucu hayatını kaybeden Azerbaycanlı mühendis Farman Ismayılov'un cenaze nakil işlemlerinin sürdüğünü bildirdi. Naaş,

Türk Hava Yolları'na ait uçak ile Türkiye üzerinden Azerbaycan’a ulaştırılacak.

Haber Merkezi DHA
Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliği tarafından paylaşılan fotoğraf.
Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliği tarafından paylaşılan fotoğraf.

Nijerya'da, sahibi ve bandırası yabancı, mürettebatı ise Türk olan denizcilere yönelik korsan saldırısında öldürülen mühendis Azerbaycanlı Farman Ismayılov'un cenaze nakil işlemleri ile ilgili Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliği'nden açıklama yapıldı.

Librevil Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gine Körfezi'nde Mozart gemisine düzenlenen baskın sırasında hayatını kaybeden Azeri kardeşimizin cenazesinin nakil işlemlerini yapıyoruz. 3 Türk gemicinin sağlık durumu iyi" denildi.


Büyükelçilik, Farman Ismayılov'un cenaze işlemlerinden ve korsanlardan kurtulan mürettebatın Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız ile çekilen fotoğraflarını da paylaştı.

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  • Gemiye çıktıklarında ikinci mühendis Farman Ismayılov’u öldüren korsanlar, üçüncü güverte zabiti Furkan Yaren ile yağcı Bahadır Yeşilalan’ı gemide bırakıp, 15 mürettebatı beraberlerinde götürmüş, Başmühendis Süha Tatlıgül ise korsanlardan saklanarak kurtulmuştu.

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