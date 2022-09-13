Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin Mısır'a ihracatı, 2,8 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos rakamına ulaştı.

Türkiye'nin Mısır'a dış satımı bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 17 arttı. Mısır'ın Türkiye'nin gerçekleştirdiği dış satımdaki payı da yüzde 1,7 oldu.

Mısır böylece ocak-ağustos döneminde Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı 15. ülke olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin Mısır'a dış satımı değer bazında yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 406 milyon 687 bin dolar arttı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri zirvede

Ocak-ağustos döneminde Mısır'a en fazla dış satımı kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi. Sektör, ülkeye bu dönemde 586 milyon 113 bin dolar tutarında ihracat yaptı.

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Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü, 580 milyon 749 bin dolarla çelik, 276 milyon 494 bin dolarla tekstil ve hammaddeleri, 269 milyon 139 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 146 milyon 594 bin dolarla elektrik ve elektronik sektörü takip etti.

Ülkenin en az talep gösterdiği sektörler ise 236 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 477 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı, 583 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 1 milyon 815 bin dolarla meyve sebze mamulleri, 5 milyon 79 bin dolarla tütün sektörü oldu.

Mısır'a ihracatını değer bazında en fazla artıran sektörler 346 milyon 29 bin dolarla çelik, 205 milyon 839 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 59 milyon 408 bin dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 50 milyon 389 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 21 milyon 404 bin dolarla madencilik ürünleri oldu.

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Ülkeye, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 118 milyon 630 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller, 80 milyon 156 bin dolar, madencilik ürünleri 60 milyon 807 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

En fazla ihracatı İstanbullu şirketler yaptı

Ocak-ağustos döneminde Mısır'a en fazla ihracatı İstanbullu şirketler gerçekleştirdi. İstanbul'dan bu dönemde ülkeye, 1 milyar 214 milyon dolar tutarında dış satım oldu.

Mısır'a Kocaeli'den 263 milyon 693 bin dolar, Hatay'dan 185 milyon 174 bin dolar, Bursa'dan 178 milyon 556 bin dolar, İzmir'den 172 milyon 13 bin dolar tutarında ihracat yapıldı.

TİM verilerine göre, Türkiye'nin Mısır'a ihracatında en fazla dış satım yapan sektörler şöyle:

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1 OCAK - 31 AĞUSTOS

SEKTÖR ÜLKE 2021 (BİN DOLAR) 2022 (BİN DOLAR) DEĞİŞİM (YÜZDE)

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri MISIR 380.274,22 586.113,80

Çelik MISIR 234.719,88 580.749,79

Tekstil ve Hammaddeleri MISIR 255.298,91 276.494,11 %8,3

Otomotiv Endüstrisi MISIR 374.618,53 269.139,20

Elektrik ve Elektronik MISIR 171.352,36 146.594,88

Makine ve Aksamları MISIR 118.070,18 136.812,61

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri MISIR 59.221,58 118.630,49

Demir ve Demir Dışı Metaller MISIR 178.261,11 106.616,03

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri MISIR 94.126,05 106.218,70

İklimlendirme Sanayii MISIR 98.818,77 99.480,90 %0,7

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