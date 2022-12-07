Türkiye'nin sınır ötesinde terör örgütlerine yönelik yürüttüğü operasyona ABD'den eleştiri: Endişe duymayı sürdürüyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine olası kara harekatı ile ilgili soruları yanıtladı.VOA Türkçe'nin aktardığına göre Price, "Potansiyel bir kara harekatı dahil, askeri harekata şiddetle karşı olduğumuzu hem kamuoyu önünde hem de özel olarak açıkça ifade etmeyi sürdürdük." ifadelerini kullandı.

'ENDİŞE DUYMAYI SÜRDÜRÜYORUZ'

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonlara yönelik Price, "Bu konudaki mesajlarımız başından beri aynı. Suriye'deki halkın hayatını daha da istikrarsızlaştıracak ve daha da önemlisi küresel koalisyonun IŞİD'e karşı zorlukla elde ettiği ilerlemeyi riske atacak potansiyel bir kara harekatı dahil, askeri harekata şiddetle karşı olduğumuzu hem kamuoyu önünde hem de özel olarak açıkça ifade etmeyi sürdürdük. Tüm tarafların derhal gerilimi azaltması gerektiğine inanıyoruz. Bu, son günlerde sürekli olarak verdiğimiz bir mesajdır." dedi.