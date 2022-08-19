Dünya Türkiyenin Ukrayna altyapısının yeniden inşasına katılımına ilişkin mutabakat zaptı imzaladı
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Türkiye'nin Ukrayna altyapısının yeniden inşasına katılımına ilişkin mutabakat zaptı imzaladı

Anlaşmaya varılan belgeler Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından imzalandı.

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Haber Merkezi Diğer
Türkiyenin Ukrayna altyapısının yeniden inşasına katılımına ilişkin mutabakat zaptı imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna lideri Zelenski

Lviv'de, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda, Türk tarafının Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşasına katılımını sağlayan Altyapı Restorasyonuna İlişkin bir Mutabakat Zaptı imzalandı.

Yol ve köprü çalışmaları ile başlanacak

“Türkiye stratejik müttefikimizdir. Türk ortaklarımıza, Rusya tarafından tahrip edilen altyapının geri kazanılmasında işbirliği yapmaya istekli oldukları için minnettarız. Türk işletmesi, başta Zaporizhia ve Kremenchuk köprüleri olmak üzere yol ve köprü yapımında geniş deneyime sahip ve güvenilir bir ortak olarak kendini kanıtlamıştır. Bu nedenle, ortak yeniden yapılanmanın somut sonuçlarını kısa sürede bekliyoruz.” dedi.

Türk devlet ve iş yapılarının özel kurtarma projeleri geliştirmesinin yanı sıra danışmanlık ve teknik yardım sağlaması da bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna lideri Zelenski
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna lideri Zelenski

İlk olarak, Bucha ve Irpin'i başkente bağlayan Kiev bölgesi Romanovka köyündeki köprünün yeniden inşası düşünülüyor. Tam ölçekli bir Rus istilasının başlangıcında tahrip edilen bu köprü saldırganın başkent üzerindeki ilerlemesini durdurmuştu.

Yakın gelecekte, Türk yatırımlarının Ukrayna'nın yeniden yapılandırılmasında büyük yarar sağlayacağı ve Ukrayna tarafının yeni projelere imza atılması için sabırsızlıkla beklediği söylendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna lideri Zelenski
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna lideri Zelenski

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