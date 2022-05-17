Türkiye'nin veto kararı İsveç'i panikletti: 'Terörün her türlüsüne karşıyız' savunması

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Andersson, resmi temaslarda bulunmak üzere İsveç'in başkenti Stockholm'e gelen Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüştü. İki lider daha sonra basın toplantısı düzenledi.

"TÜRKİYE İLE DİYALOG İÇİN HAZIRIZ"

Türkiye ile NATO için müzakere yapmayı önemsediklerini ifade eden Andersson, "İsveç'in NATO içinde Türkiye ile iş birliğini artırmasını istiyoruz. İsveç, NATO ve AB gibi terörün her türlüsüne karşı mücadelenin arkasında duruyor. Mevcut soru işaretlerini tartışmaya ve çözmeye Türkiye ile diyalog için hazırız." dedi.

"ÇARŞAMBA GÜNÜ ORTAK BAŞVURU YAPACAĞIZ"

Türkiye'yi ziyaret etmeye de hazır olduklarını dile getiren Andersson, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için çarşamba günü ortak başvuruda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö de Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkmasına şaşırdığını belirterek Ankara ile müzakerelere hazır olduklarını vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAPIYI KAPATMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geride kalan gün yaptığı açıklamayla, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına kapıyı net şekilde kapatmış, "Bir kez daha sokulduğumuz yerden sokulamayız. Türkiye'ye geleceklermiş, bizi ikna etmeye mi gelecekler... Kusura bakmasınlar. Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bir güvenlik örgütüne katılımına biz evet demeyiz. Biz bunlara nasıl inanacağız." demişti.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlandiya'ya NATO kapısını kapattı: Biz bunlara nasıl inanacağız?