Dünya Türkiyenin veto kararı İsveçi panikletti Terörün her türlüsüne karşıyız savunması
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Türkiye'nin veto kararı İsveç'i panikletti: 'Terörün her türlüsüne karşıyız' savunması

Terör örgütlerine verdiği destek nedeniyle NATO'ya katılım talebi Türkiye'den veto alan İsveç'in Başbakanı Magdalena Andersson, Ankara ile iş birliğini artırmayı istediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert açıklamalarının gölgesinde, terörün her türlüsüne karşı olduklarını öne süren Andersson, "Mevcut soru işaretlerini tartışmaya ve çözmeye Türkiye ile diyalog için hazırız." dedi.

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Haber Merkezi AA
Türkiyenin veto kararı İsveçi panikletti: Başbakan Anderssondan Terörün her türlüsüne karşıyız​ savunması
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Andersson, resmi temaslarda bulunmak üzere İsveç'in başkenti Stockholm'e gelen Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüştü. İki lider daha sonra basın toplantısı düzenledi.

"TÜRKİYE İLE DİYALOG İÇİN HAZIRIZ"

Türkiye ile NATO için müzakere yapmayı önemsediklerini ifade eden Andersson, "İsveç'in NATO içinde Türkiye ile iş birliğini artırmasını istiyoruz. İsveç, NATO ve AB gibi terörün her türlüsüne karşı mücadelenin arkasında duruyor. Mevcut soru işaretlerini tartışmaya ve çözmeye Türkiye ile diyalog için hazırız." dedi.

"ÇARŞAMBA GÜNÜ ORTAK BAŞVURU YAPACAĞIZ"

Türkiye'yi ziyaret etmeye de hazır olduklarını dile getiren Andersson, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için çarşamba günü ortak başvuruda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö de Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkmasına şaşırdığını belirterek Ankara ile müzakerelere hazır olduklarını vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAPIYI KAPATMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geride kalan gün yaptığı açıklamayla, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına kapıyı net şekilde kapatmış, "Bir kez daha sokulduğumuz yerden sokulamayız. Türkiye'ye geleceklermiş, bizi ikna etmeye mi gelecekler... Kusura bakmasınlar. Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bir güvenlik örgütüne katılımına biz evet demeyiz. Biz bunlara nasıl inanacağız." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlandiya'ya NATO kapısını kapattı: Biz bunlara nasıl inanacağız?
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlandiya'ya NATO kapısını kapattı: Biz bunlara nasıl inanacağız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlanlandiya'ya NATO kapısını kapattı: Biz bunlara nasıl güveneceğiz?
OYNAT 03:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlanlandiya'ya NATO kapısını kapattı: Biz bunlara nasıl güveneceğiz?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ' Müslüman bir delikten iki kez ısırılmaz. Bir sokulduğumuz yerden bir daha ısırılmayacağız. Türkiye'ye geleceklermiş, bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar. Yorulmasınlar. Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bir güvenlik örgütüne katılımına biz evet demeyiz. Biz bunlara nasıl inanacağız' ifadelerini kullandı.
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