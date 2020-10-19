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Dünya Türkiyenin yardımlarıyla Yemendeki hastalar rahat nefes alabilecek
ORTADOĞU

Türkiye'nin yardımlarıyla Yemen'deki hastalar rahat 'nefes' alabilecek

Yemen'in Taiz kentinde faaliyet gösteren İHH İnsani Yardım Vakfı'nın oksijen tüpü dolum merkezi, 18 hastane ve 6 klinik olmak üzere toplam 24 sağlık merkezine bin 759 adet oksijen tüpü ulaştırarak hastaların derdine derman oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İHH tarafından desteklenen sağlık merkezlerinde Eylül ayında 5 bin 277 hasta, oksijen tüplerinden faydalandı.
İHH tarafından desteklenen sağlık merkezlerinde Eylül ayında 5 bin 277 hasta, oksijen tüplerinden faydalandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı sağlık merkezlerine verilen akaryakıt desteği ile merkezler kesintisiz hizmet veriyor. Elektrik kesintilerinden dolayı Yemen’de sağlık hizmetleri olumsuz etkileniyor. İHH Yemen’de oksijen merkezine verdiği akaryakıt desteği ile birçok hastanın hizmet almasına vesile oldu. Bu kapsamda Taiz’de 24 sağlık merkezine bin 759 adet oksijen tüpü ulaştırıldı.

İHH tarafından desteklenen sağlık merkezlerinde Eylül ayında 5 bin 277 hasta, oksijen tüplerinden faydalandı.

Sağlık krizi büyüyor

Yemen’de uzun süredir devam eden çatışmalar sivilleri son derece olumsuz etkiledi. Çatışmaların Mart 2015’te şiddetlenmesiyle ülkede ciddi bir insani kriz patlak verdi. Yemen’de yetersiz ilaç ve tıbbı malzemelerden dolayı koronavirüs hastaları ve diğer solunum sıkıntısı çeken hastalar ciddi ölçüde oksijen desteğine ihtiyaç duyuyor.

İHH tarafından desteklenen sağlık merkezlerinde Eylül ayında 5 bin 277 hasta, oksijen tüplerinden faydalandı.

2020 yılı ilk 9 ayında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkede şüpheli kolera vakalarının 200 bin kişiye ulaştığını duyurdu. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Nisan ayından bu yana gıda yardımlarındaki azalmadan dolayı Yemen’de 9 milyon kişinin etkilendiğini duyurdu. Ayrıca sağlık alanındaki imkansızlıklardan dolayı 121 tesisteki çalışmaların durdurulması sebebiyle 1.3 milyon kişi de sağlık hizmetleri alımından olumsuz etkilendi. Hazırlanan raporda yıl sonuna kadar bir milyon kişinin sağlık hizmetinden tamamen mahrum kalacağı belirtilerek, difteri, kızamık, kolera, dang humması gibi salgınlar sebebiyle 6 milyonu çocuk olmak üzere 18 milyon kişinin olumsuz etkileneceği bildirildi.

Bağışçıların destekleriyle sağlık çalışmalarına devam eden İHH, bölge halkının yaralarını sarmaya devam edecek.

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