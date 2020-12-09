Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Türkiyenin yeni Paris büyükelçisi Macronun sınıf arkadaşı
AVRUPA

Türkiye’nin yeni Paris büyükelçisi Macron’un sınıf arkadaşı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplam 54 büyükelçinin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Türkiye’nin yeni Paris Büyükelçisi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Ulusal Yönetim Okulu’ndan sınıf arkadaşı olan Refik Ali Onaner oldu.

Haber Merkezi Diğer
Ali Onaner'in, 2017'de Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf.
Ali Onaner'in, 2017'de Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

Yeni görevlendirmeler arasında en dikkat çeken isimlerden biri, halen Tunus Büyükelçiliği görevini yürüten Refik Ali Onaner’in Paris Büyükelçisi olarak atanması oldu.

Fransa'nın siyasi liderlerinin ve önemli yöneticilerinin mezun olduğu en prestijli yüksek okullarından olan Ulusal Yönetim Okulu'nda, Onaner ile Macron, 2002-2004 yılları arasında birlikte eğitim gördü.

Ali Onaner

Fransız medyası, Onaner'in Paris'te görevlendirilmesini “Macron'un dostu Onaner Paris Büyükelçisi olarak atandı" başlığıyla duyurdu.

  • Çok iyi seviyede Fransızca konuşan Onaner, Fransa medyası tarafından, Tunus Büyükelçiliği sırasında Türkiye'nin Libya pozisyonunu net bir şekilde savunan isim olarak yorumlanıyor.

Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Murat Mercan oldu
DÜNYA
Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Murat Mercan oldu

AFAD Başkanı Güllüoğlu'na yeni görev: Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi
GÜNDEM
AFAD Başkanı Güllüoğlu'na yeni görev: Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi
Abone Ol Google News
Parası yetmeyincetaksiyi çalıp eve gitti

Parası yetmeyince
taksiyi çalıp eve gitti

"Taksiciler beni götürmediği için ben de kendimi götürdüm."
İkinci dozdan10 gün sonra başlıyor

İkinci dozdan
10 gün sonra başlıyor

​Koronavirüs aşısı ile ilgili çok önemli açıklama.
Wagner komutanından itiraf: Türkiyenin müdahalesini dikkate almadığımız için Libyada savaşı kaybettik

Aşılar evde de uygulanabilir

Aşılar evde de uygulanabilir

​Bilim Kurulu üyesi aşıyla ilgili merak edilenleri cevapladı.

2023'te hangardan çıkacak

2023'te hangardan çıkacak

​Milli Muharip Uçak için 6 yıllık kritik koşu başlıyor.

HES görüntüsü yeşile döndü

HES görüntüsü yeşile döndü

​21 günlük karantina sonuç verdi.

Asıl tehlike evlerde

Asıl tehlike evlerde

​Vaka sayılarının arttığı ilde dikkat çeken çağrı.

Bir zamanlar İstanbul

Bir zamanlar İstanbul

Eski vapurlar, kayıkçılar, dalyanlar, deniz hamamları, yalılar...
22 adres<br>eş zamanlı basıldı

22 adres
eş zamanlı basıldı

​İstanbul polisi 11 ilçede operasyon düzenledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.