Türkiye’nin yeni Paris büyükelçisi Macron’un sınıf arkadaşı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

Yeni görevlendirmeler arasında en dikkat çeken isimlerden biri, halen Tunus Büyükelçiliği görevini yürüten Refik Ali Onaner’in Paris Büyükelçisi olarak atanması oldu.

#Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu aşırı sağı da geride bırakarak kazanan sınıf arkadaşım @EmmanuelMacron 'a #tebrikler ! 🇹🇷🇫🇷 pic.twitter.com/pEihBJx9C5 — Ali Onaner (@AliOnaner) April 23, 2017

Fransa'nın siyasi liderlerinin ve önemli yöneticilerinin mezun olduğu en prestijli yüksek okullarından olan Ulusal Yönetim Okulu'nda, Onaner ile Macron, 2002-2004 yılları arasında birlikte eğitim gördü.

Ali Onaner

Fransız medyası, Onaner'in Paris'te görevlendirilmesini “Macron'un dostu Onaner Paris Büyükelçisi olarak atandı" başlığıyla duyurdu.

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Çok iyi seviyede Fransızca konuşan Onaner, Fransa medyası tarafından, Tunus Büyükelçiliği sırasında Türkiye'nin Libya pozisyonunu net bir şekilde savunan isim olarak yorumlanıyor.

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