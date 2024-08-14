Türkiye'nin Yunanistan'a yangınla mücadele desteği başladı

"Buradaki yangın büyük oranda kontrol altına alınmış gibi görünüyor. Ancak bugün uçuş sırasında bir bölgeyi söndürdüğümüzde, hemen ardından başka bir tepenin üzerinde yeniden duman çıkmaya başladı. O noktayı söndürdüğümüzde ise başka bir yerde duman ortaya çıktı. Şiddetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nem oranı bu duruma katkıda bulunuyor"