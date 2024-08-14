Türkiye'nin Yunanistan'a yangınla mücadele desteği başladı

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın 35 kilometre kuzeyindeki Varnava köyünde pazar günü çıkan orman yangını giderek yayılıyor.
Yunanistan'a gelen ekipte bulunan Kaptan Pilot Alper Gider, Orman Genel Müdürlüğünün envanterinde bulunan iki AT-802F Fireboss amfibik uçak ve bir T-70 helikopterin dün sabah Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'ndan görev yerleri olan Atina yakınlarındaki Tatoi Askeri Havaalanı'na geçtiğini söyledi.
Gider, intikalini tamamlayan hava araçlarının gerekli koordinasyon çalışmaları ve brifingler tamamlandıktan sonra göreve başladığını belirtti.
Bu uçakların en önemli özelliklerinden birinin yangına çok çabuk ulaşması olduğunu vurgulayan Gider, yangın ihbarı alındıktan azami 20 dakika içinde kalkış yaptıklarını ifade etti.
Yunanistan'daki yangın da dahil birçok yangının dikkatsizlikten çıktığını belirten Gider, şöyle devam etti:
Türkiye ve Yunanistan arasındaki yardımlaşmaların iki ülke ilişkilerine olumlu yansıması olacağını kaydeden Gider, yangın gibi felaket durumlarında, iki ülkenin birbirine yardım etmesinin geçmişteki siyasi ve tarihsel gerginliklerin ötesinde insani değerlerin ön plana çıkmasına yardımcı olduğunu vurguladı.