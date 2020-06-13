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Dünya Türkiyeye hakaret eden sunucuya tepki Lübnanda Erdoğan sesleri
ASYA

Türkiye'ye hakaret eden sunucuya tepki: Lübnan'da Erdoğan sesleri

Lübnan’da Ermeni sunucu Neshan der Haroutian’ın Türkiye’ye hakaret ettiği programın yayınlandığı NewTV protesto edildi. Başkent Beyrut ve Trablusşam’da toplanıp Türk bayrağı taşıyan kalabalıklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar attı, adı geçen sunucuyu özür dilemeye davet etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Osmanlı Devleti, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek sloganları atan göstericiler, söz konusu sunucunun kardeş ülke Türkiye ve Müslümanların tarihi üzerinden Lübnan’ın ulusal birliğine yönelik fitne oluşturduğunu vurguladı.
Osmanlı Devleti, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek sloganları atan göstericiler, söz konusu sunucunun kardeş ülke Türkiye ve Müslümanların tarihi üzerinden Lübnan’ın ulusal birliğine yönelik fitne oluşturduğunu vurguladı.

Lübnan’da Ermeni asıllı sunucu Neshan Der Haroutian’ın Türkiye’ye hakaret ettiği programın yayınlandığı televizyon kanalı protesto edildi. New TV sunucusu Haroutian’ın dün akşam gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında Türkiye aleyhinde sarf ettiği hakaret içerikli ifadeler, Lübnan’da büyük bir kesimin tepkisine yol açtı. Yayının yapıldığı gün, akşamdan itibaren sosyal medyadan gelen yoğun tepkilerin ardından önceki gün New TV’nin başkent Beyrut’taki merkezi önünde ve ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinde kalabalıklar tarafından gösteriler düzenlendi. Osmanlı Devleti, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek sloganları atan göstericiler, söz konusu sunucunun kardeş ülke Türkiye ve Müslümanların tarihi üzerinden Lübnan’ın ulusal birliğine yönelik fitne oluşturduğunu vurguladı. Türkiye ve Lübnan bayraklarıyla televizyon kanalının önünde toplanan göstericiler, söz konusu skandal ifadelerden ötürü Türkiye’den özür dilemeleri talebinde bulundular. Onlarca Lübnanlı genç daha sonra Türkiye’ye desteklerini şehirde motor ve araçlarla attıkları turlarla tamamladı.

Suç duyurusunda bulunuldu

Lübnanlı avukat Muhammed Ziyad Caafil, söz konusu kışkırtıcı ifadeleri nedeniyle Der Haroutian hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı. Caafil, “Der Haroutian, yerel bir televizyon kanalında sunduğu program sırasında kardeş Türkiye aleyhinde kullandığı hakaret içerikli sözlerle, Lübnan’ın ulusal birliğine karşı mezhepsel fitneyi körüklemiştir” ifadelerini kullanmıştı. Ermeni asıllı Der Haroutian, dün akşam canlı yayın sırasında konuk ettiği Arap Birliği Partisi lideri ve eski Çevre Bakanı Viam Vehhab ile Osmanlı Devleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı. Öte yandan Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, New TV önünde düzenlenen Türkiye’ye destek gösterisini sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı: “Lübnan’da bir televizyon kanalında dün bir zavallı, Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız’la ilgili kabul edilemez ifadelerde bulunmaya kalkışmıştı. Bugün aynı televizyon kanalının önünde Lübnan halkı bu terbiyesizliğe gereken tepkiyi gösterdi.”

Türkiye'ye hakaret içeren ifadeler Lübnan halkını sokağa döktü
OYNAT 00:57
Türkiye'ye hakaret içeren ifadeler Lübnan halkını sokağa döktü
Lübnan'da bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile ilgili tepki çeken ifadeler kullanılmıştı. Lübnan halkı, televizyon kanalının önünde toplanarak Erdoğan ve Türkiye'ye destek sloganları attı.

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