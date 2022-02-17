Dünya Türkiyeye yaklaşıyor Dev kütle uzaydan görüntülendi
AVRUPA

Türkiye'ye yaklaşıyor: Dev kütle uzaydan görüntülendi

Avrupa Uzay Ajansı tarafından yayınlanan görüntülerde dev bir toz bulutunun Türkiye'ye doğru ilerlediği görüldü. Avrupa Uzay Ajansı'nın Kopernik Programı kapsamında geliştirdiği Sentinel-3 uydularından biri bu görüntülere ulaştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Türkiyeye yaklaşan cisim, ​Türkiyeye yaklaşıyor: Dev kütle uzaydan görüntülendi
Dev kütle uzaydan görüntülendi.

Avrupa Uzay Ajansı tarafından yayınlanan görüntülerde dev bir toz bulutunun Türkiye'ye doğru ilerlediği görüldü.

Avrupa Uzay Ajansı'nın Kopernik Programı kapsamında geliştirdiği Sentinel-3 uydularından biri bu görüntülere ulaştı.

İTALYA VE MALTA'YI DA İÇİNE ALIYOR

Görüntüler 15 Şubat 2022'de kayıtlara geçti.Sahra Çölü'nden gelen dev toz bulutunun Akdeniz'i geçerken İtalya'nın güneyini ve Malta'yı içine aldığı anlaşılıyor.

TÜRKİYE VE KIBRIS'A ULAŞACAK

Toz kütlesinin Yunanistan'ı birkaç gün boyunca etkisi altına alacağı ve daha sonra Türkiye'yle Kıbrıs'a ulaşacağı tahmin ediliyor.

Geçen yıl toz kütlesinin Türkiye'nin bazı bölgelerinde çamur şeklinde yağacağı bildirilmişti.

Bulut şu anda aerosollerin yoğunluğunu değerlendirerek hava kalitesini ölçen Kopernik Atmosfer İzleme Servisi tarafından aktif olarak takip ediliyor.

Türkiyeye yaklaşıyor

Türkiye'ye yaklaşıyor

​Dev kütle uzaydan görüntülendi.
BAHA geliyor

BAHA geliyor

​İHA ve SİHA'dan sonra Türkiye'nin göklerdeki yeni gözü.
İçişleri Bakanı Soylu Kolay bir iş değil bu diye açıkladı: Sıla Şentükün katili böyle yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına çağrı.

​Dünyanın üçüncü büyüğü kendine hayran bıraktı.

16 yaşında vahşice öldürüldü: Gözyaşlarıyla uğurlandı.

Merkez Bankası beklenen kararını açıkladı.

"İlk defa böyle bir şey görüyoruz"
Arap şeyhlerinin gözdesi

Arap şeyhlerinin gözdesi

Kilosu 2 bin liradan satılıyor.

İkinci etabında ilk kazma vuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı.
Türkiye'de başka örneği yok

Türkiye'de başka örneği yok

​Kimse bilmiyordu: Dünyanın her yerinden talep yağıyor.

Son dakika gelişmesini Ukrayna duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.