Dünya Türkiyeye yönelik kışkırtmaları gözardı eden Fransa Yunana kol kanat gerdi
AVRUPA

Türkiye'ye yönelik kışkırtmaları gözardı eden Fransa Yunan'a kol kanat gerdi

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Yunan mevkidaşı Dendias ile buluştu. Yunanistan'ı desteklediklerini söyleyen Fransız bakan, nasıl yapacaklarını anlattı.

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Haber Merkezi Diğer
Türkiyeye yönelik kışkırtmaları gözardı eden Fransa Yunana kol kanat gerdi
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Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler, Atina'nın Ege ve Doğu Akdeniz'de görev yapan Türk savaş uçaklarını taciz etmesi sonrası gerildi. Her fırsatta bölgede gerginliği tırmandırmak için uğraşan Yunanistan'ın, bu konuda Türkiye'yi suçlama çabaları dikkat çekiyor.

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Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin Fransa'dan açıklama geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile Atina’da bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

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Colonna bölgede sükunet istediklerini belirterek, Türkiye ve Yunanistan’ın birbirlerine saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.

Colonna, destek açıklamasında bulunduğu Yunanistan ile ikili ilişkiler ve Fransa’nın bölgesel gelişmelere yaklaşımına değindi.

'Yunanistan'ı desteklemeye devam edeceğiz'

Colonna, dün Türkiye’ye yaptığı ziyarete değinerek, Türkiye ve Yunanistan arasında son dönemde artan gerginliğin Fransa’yı endişelendirdiğini söyledi.

Fransa’nın, tehdit ve egemenliklerine karşı ihlal olması halinde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni desteklemeye devam edeceğini savunan Colonna, "Herhangi bir gerginlik tırmanışından kaçınmak için (durumu) büyük bir dikkatle takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

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