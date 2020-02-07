Türklerden Çin halkına koronavirüse karşı destek: "Haydi Çin, Haydi Vuhan"

Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği aracılığıyla, Büyükelçi Abdülkadir Emin Önen başta olmak üzere Çin’de yaşayan Türkler, çektikleri video ile ülke halkına desteklerini gösterdi. Videoda, ülkede salgının başlamasından bu yana Çinlilerin salgınla mücadeleye karşı birbirlerini motive etmek için kullandıkları "Congguo Ciayou" (Haydi Çin) ve "Vuhan Ciayou" (Haydi Vuhan) sloganları ile "Türk halkı, Çin halkını destekliyor” anlamında Çince ifadeler yer aldı.

OYNAT 01:09 Çin'deki Türklerden koronavirüs salgınına karşı videolu destek mesajı Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği aracılığıyla, Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen başta olmak üzere, Çin'de yaşayan Türkler, çektikleri video ile ülke halkına desteklerini gösterdi. Çinlilerin birbirlerini salgınla mücadeleye karşı motive etmek için kullandıkları 'Congguo Ciayou' (Haydi Çin), 'Vuhan Ciayou' (Haydi Vuhan) sloganları ile, 'Türk halkı, Çin halkını destekliyor” anlamında Çince ifadeler videoda kullanıldı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Çinlilerden teşekkür mesajı yağdı

Pekin Büyükelçiliği'nin, Çin’in sosyal paylaşım platformları WeChat ve Veybo’daki hesaplarından paylaşılan video, Çin halkının beğenisini topladı. Paylaşımın altına, Çinli internet kullanıcılarından teşekkür mesajları yağarken "Teşekkürler Türk arkadaşlar, Çin-Türkiye dostluğu çok yaşa" gibi yorumlar yapıldı.

EKONOMİ Koronavirüs sonrası Türkiye'ye yöneliyorlar: Haziran'da talep patlaması yaşanabilir

Ölü sayısı 637'ye yükseldi

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 637’ye çıkmış, virüs teşhisi konulan kişi sayısı ise 4 bin 821’inin durumu ağır olmak üzere, 31 bin 161’i bulmuştu.

İlk kez Vuhan'da görüldü

Virüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.