Dünya Türklerden Çin halkına koronavirüse karşı destek "Haydi Çin, Haydi Vuhan"
ASYA

Türklerden Çin halkına koronavirüse karşı destek: "Haydi Çin, Haydi Vuhan"

Çin’de yaşayan Türkler, yüzlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınına karşı çektikleri videoyla, Çin halkına destek mesajı verdi. Videoda, "Haydi Çin" ve "Haydi Vuhan" sloganları atılırken, "Türk halkı, Çin halkını destekliyor” anlamında Çince ifadeler yer aldı.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs, Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.
Koronavirüs, Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.

Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği aracılığıyla, Büyükelçi Abdülkadir Emin Önen başta olmak üzere Çin’de yaşayan Türkler, çektikleri video ile ülke halkına desteklerini gösterdi. Videoda, ülkede salgının başlamasından bu yana Çinlilerin salgınla mücadeleye karşı birbirlerini motive etmek için kullandıkları "Congguo Ciayou" (Haydi Çin) ve "Vuhan Ciayou" (Haydi Vuhan) sloganları ile "Türk halkı, Çin halkını destekliyor” anlamında Çince ifadeler yer aldı.

Çin'deki Türklerden koronavirüs salgınına karşı videolu destek mesajı
OYNAT 01:09
Çin'deki Türklerden koronavirüs salgınına karşı videolu destek mesajı
Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği aracılığıyla, Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen başta olmak üzere, Çin'de yaşayan Türkler, çektikleri video ile ülke halkına desteklerini gösterdi. Çinlilerin birbirlerini salgınla mücadeleye karşı motive etmek için kullandıkları 'Congguo Ciayou' (Haydi Çin), 'Vuhan Ciayou' (Haydi Vuhan) sloganları ile, 'Türk halkı, Çin halkını destekliyor” anlamında Çince ifadeler videoda kullanıldı.

Çinlilerden teşekkür mesajı yağdı

Pekin Büyükelçiliği'nin, Çin’in sosyal paylaşım platformları WeChat ve Veybo’daki hesaplarından paylaşılan video, Çin halkının beğenisini topladı. Paylaşımın altına, Çinli internet kullanıcılarından teşekkür mesajları yağarken "Teşekkürler Türk arkadaşlar, Çin-Türkiye dostluğu çok yaşa" gibi yorumlar yapıldı.

Koronavirüs sonrası Türkiye'ye yöneliyorlar: Haziran'da talep patlaması yaşanabilir
EKONOMİ
Koronavirüs sonrası Türkiye'ye yöneliyorlar: Haziran'da talep patlaması yaşanabilir

Ölü sayısı 637'ye yükseldi

  • Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 637’ye çıkmış, virüs teşhisi konulan kişi sayısı ise 4 bin 821’inin durumu ağır olmak üzere, 31 bin 161’i bulmuştu.

İlk kez Vuhan'da görüldü

Virüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Yüzde 35 zam!

Yüzde 35 zam!

​En kısa mesafe ücreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükseltiliyor.
Bankalarla görüştük mutabık kaldık

Bankalarla görüştük mutabık kaldık

​Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan faiz müjdesi geldi.
Ne gerekiyorsa yapacağız

Ne gerekiyorsa yapacağız

Bakan Çavuşoğlu, İdlib için yarın Rus heyetin geleceğini açıkladı.
3 müfettiş görevlendirildi

3 müfettiş görevlendirildi

​İçişleri Bakanlığından çığ felaketi için görevlendirme yapıldı.
Türk vatandaşı oldu

Türk vatandaşı oldu

​Shane Larkin artık ay-yıldızlı formayı giyecek.
İstanbul'a<br>'sarı' uyarı

İstanbul'a
'sarı' uyarı

Meteoroloji uyardı: Bu saatlere dikkat.
Küme düşürülmeyecek

Küme düşürülmeyecek

​53 yıllık kulüp bu sezon için ligden çekildi.
25 firma ile anlaştılar

25 firma ile anlaştılar

​Türkiye'nin otomobilinde flaş gelişme.
Hemzemin geçitte korkunç kaza

Hemzemin geçitte korkunç kaza

​Trenin, kamyonete çarpma anı görüntülendi.
Belçika'ya tepki

Belçika'ya tepki

Bakan Gül: Uluslararası işbirliği perspektifine maalesef gölge düşürmektedir.
63 sanığın <br>cezası onandı

63 sanığın
cezası onandı

Genelkurmay'a giden sanıklara müebbet verilmişti.
Salgın önlenemiyor

Salgın önlenemiyor

​Karantinadaki gemide 41 kişide daha virüs tespit edildi.
Zirveye çıkarken buldular

Zirveye çıkarken buldular

​Osmanlı-Rus Savaşı'na ait çıktı.
7 ilde FETÖ operasyonu

7 ilde FETÖ operasyonu

​Gözaltına alınanlar arasında polis ve doktorlar da bulunuyor.
Yolcu uçağı neredeyse vuruluyordu

Yolcu uçağı neredeyse vuruluyordu

​Rusya Savunma Bakanlığı büyük felaketten dönüldüğünü açıkladı.
Talep patlaması yaşanacak

Talep patlaması yaşanacak

Dünyanın önde gelen giyim firmaları rotayı Türkiye'ye çeviriyor.
İdlib'e açılan <br>kapıyı ele geçirdiler

İdlib'e açılan
kapıyı ele geçirdiler

​Esed rejimi Rusya'nın desteği ile ilerliyor.
Sanayide ısı pompası kullanmak için 10 neden
Ekonomi

Sanayide ısı pompası kullanmak için 10 neden

Isı Pompaları, ihtiyaç duyulan enerjinin %75 kadarını, yenilenebilir enerji kaynağı olan toprak, su veya havada bulunan enerjiden “bedava” olarak alıyor. Ortaya koyduğu yüksek verimlilik sayesinde, standart iklimlendirme cihazlarından daha az bir işletme maliyetiyle herhangi bir kapalı alanın “ısıtma-soğutma-sıcak su” ihtiyacı karşılanıyor.
Koronavirüs sonrası 8 ürün karaborsaya düştü
Ekonomi

Koronavirüs sonrası 8 ürün karaborsaya düştü

Çin'de ortaya çıkan virüs Türkiye pazarındaki bazı ürünlere olan talebi arttırınca simsarlara da gün doğdu. Ellerinde stoklu ürünler üzerinden sürekli fiyat arttıran kimi tedarikçiler normal fiyatı 1.5 - 2 lira olan maske için 4 liradan başlanan fiyat yolculuğunda 4 günün sonunda rakamı 22 liraya kadar çıkarabiliyor. Tabi fiyatıyla oynanan tek ürün maskeler olmuyor. Virüs sonrası medikal gözlüklerden tıbbi tulumlara kadar çok sayıda ürün de karaborsaya düşmüş durumda. Asıl sorunun ise Çin'deki bir çok fabrikada yaşanan aksaklıkların devam etmesi halinde şubat sonu, mart başında yaşanabileceği tahmin ediliyor.
Kütahyalı köylülerin kurduğu kooperatif bölgeye gelir sağlıyor: Taleplere yetişemiyorlar
Ekonomi

Kütahyalı köylülerin kurduğu kooperatif bölgeye gelir sağlıyor: Taleplere yetişemiyorlar

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Yarış köyünde, köy kooperatifi tarafından kurulan süt ürünleri mandırası günlük ürettiği peynir, terayağ ve yoğurt ürünleri ile bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Taleplere yetişemiyorlar. Yarış Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Atak, "Amacımız köylerde ki süt üreticilerinin ürünlerini yerinde alarak daha fazla kazanç sağlamaları. Kooperatimiz, köylülerimizin verdiği destekle bu tesisleri kurmaktadır. Tesisler yapılırken devletimizden hiçbir şekilde destek alınmayarak, hibe ve kredi kullanmadan yapılmıştır" dedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.