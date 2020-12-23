Türklere 135 euro ceza: Havalimanında Fransa ırkçılığı

Türkiye’den Fransa’ya gelirken seyahat izin belgesini doldurmayan yolculara havalimanı çıkışında 135 euro ceza kesiliyor. Kısa bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle Kayseri’ye annesi Şerife Ardıç ile birlikte gelen Leman Kül de ceza yiyen vatandaşlardan biri oldu. İsviçre’nin Basel, Fransa’nın Mulhouse ve Almanya’nın Freiburg kentleri tarafından ortaklaşa kullanılan uluslararası havaalanında Fransız polisi tarafından ceza yiyen Kül, “Uçaktan inip havalimanına girdik. Gümrüklere doğru yönelmemiz gerekiyordu. Merdivenin başında 3 polis memuru vardı. Polislerden biri test sonuçlarına bakıyordu, bana ‘belgenizi hazırlayın’ dedi. Genelde bu belge işlemlerini bilgilerimiz kayıtlı olduğu için yalnızca gerekçe ve saat bölümünü işaretleyerek telefon üzerinden yapabiliyoruz. İşlemi gerçekleştirirken, polis memuru belgeyi sordu, telefonu gösterdim. ‘Ne yazacaksınız tatilden döndüğünüzü mü, bununla uğraşamayacağım’ diyerek pasaportlarımızı aldı ve kişi başı 135 euro ceza yazdı” diye konuştu.

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BELGESİZ FRANSIZ’A CEZA YOK