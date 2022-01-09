Dünya 51 yıldır boşa yanıyor Cehennem Kapısı için talimat verildi
ASYA

51 yıldır boşa yanıyor: Cehennem Kapısı için talimat verildi

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Derveze gaz kraterinde 1971'den bu yana yanan ateşin söndürülmesi için çalışma başlatılması talimatı verdi.

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Haber Merkezi AA
Türkmenistandaki Derveze gaz kraterinde 1971den bu yana yanan ateş söndürülecek: Derveze Gaz Kriteri nerededir?
Türkmenistan'daki Derveze gaz kraterinde 1971'den bu yana yanan ateş söndürülecek.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Derveze bölgesinde uzun yıllardır büyük miktarda gazın yandığını ve bu durumun hem çevreyi hem de civarda yaşayan insanların sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Derveze'de ülkeye önemli gelir getirebilecek bir kaynağın heba olduğunu belirten Berdimuhamedov, hükûmete, bilim insanlarını bir araya getirerek gerekirse yabancı uzmanlardan da destek alarak yangını söndürmek için yollar arama talimatı verdi.

CEHENNEM KAPISI

Eski Sovyetler Birliği döneminde jeologların çalışması sırasında yanlışlıkla oluşan kraterin ateşi 1971'den bu yana aktif durumda. Cehennem Kapısı diye de bilinen krater, turistlerin ilgisini çekiyor.

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