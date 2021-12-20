Dünya Türksat 5B hilali 8 uydumuz uzaya çıktı
BİLİM AMERİKA

Türksat 5B hilali: 8. uydumuz uzaya çıktı

Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak Türksat 5B saat 06.58’de, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü’nden başarıyla uzaya fırlatıldı. Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen Türksat 5B’nin, yörüngeye girmesiyle Türkiye’nin aktif haberleşme uydusu sayısı 5’e, toplam uydu sayısı 8’e çıkmış olacak. Türkiye’nin veri iletim hızı ve kapasitesi 15 kattan fazla artacak

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Türksat 5B hilali: 8. uydumuz uzaya çıktı
Havacılık fotoğrafçısı John Kraus, Florida’da Türksat 5B’nin uzay yolculuğunu böyle görüntüledi. Fotoğrafta uydu sudaki yansımasıyla bir hilali andırıyor.

Türkiye’nin yeni uydusu Türksat 5B, Türkiye saatiyle dün sabah 06.58’de ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü’nden başarıyla uzaya fırlatıldı.

Faydalı yük kapasitesi ve güç değerleriyle Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak Türksat 5B haberleşme uydusu, Türkiye saatiyle 06.58’de Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.

YÜK KAPASİTESİ EN YÜKSEK UYDU

Türksat 5B, Sabit Uydu Servis (FSS) sınıfı uydulara göre en az 20 kat fazla kapasite verimliliği bulunan yüksek verimli uydu kategorisinde yer alıyor. Ülkenin faydalı yük kapasitesi en yüksek uydusu Türksat 5B, 4,5 ton fırlatma ağırlığına ve 15 kilovat güç kapasitesine sahip bulunuyor.

Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı
OYNAT 01:00
Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı
Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak Türksat 5B, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.

Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B, Türkiye saatiyle 06.58'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla uzaya fırlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türksat Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Şuayip Birinci ve beraberindeki bürokratlar, uydunun fırlatılışını Cape Canaveral Üssü'ndeki fırlatma merkezinde izledi.

Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkeleri içeren geniş kapsama alanında hizmet verecek Türksat 5B, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yüküyle toplamda 55 Gbps’den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak.

Türksat 5B, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü’nden başarıyla uzaya fırlatıldı.
Türksat 5B, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü’nden başarıyla uzaya fırlatıldı.

YERLİ ÜRETİM EKİPMANLARI

Türksat 5B, uydu haberleşmesinin kullanıldığı denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin biçimde yerini alacak. Yerli Endüstri Katkı Programı kapsamında Türkiye’de üretilen 2 haberleşme ekipmanının da kullanıldığı Türksat 5B ile ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda yerli tasarlanıp üretilen ekipmanlar uzaya gönderilmiş olacak. Türksat 5B uydusunun sağlayacağı yüksek veri kapasitesiyle Türkiye’nin karasal altyapıyla erişilemeyen yerlerine ulaşılabilecek ve internet altyapısı kurulabilecek.

UYDU SAYISI 8’E ÇIKMIŞ OLACAK

Türksat 5B’nin yörüngeye girmesiyle Türkiye’nin aktif haberleşme uydusu sayısı 5’e, toplam uydu sayısı 8’e çıkmış olacak. Türkiye’nin, 4’ü haberleşme (Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B, Türksat 5A), 3’ü gözlem (Göktürk-1, Göktürk-2 ve RASAT) olmak üzere aktif 7 uydusu bulunuyor.

Elon Musk lobilere boyun eğmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cape Canaveral Üssü’ndeki fırlatma merkezindeki törene video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında birkaç gün önce görüştüğü Space X’in sahibi Musk’ı överek Türkiye karşıtı lobilerinin şantajına ve baskısına boyun eğmediği için tebrik etti.

LOBİLERE BOYUN EĞMEDİ

Erdoğan, “Bugün de ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B’yi uzaya fırlattık. Bu uydu projemizde de yine Space X firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik. Sayın (Elon) Musk’ı ve Space X firmasını Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum” dedi.

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EKONOMİ
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