TÜRKSOY'un 30'uncu yılı Taşkent'te kutlanıyor: Türk dünyasının UNESCO'su

TÜRKSOY’un kuruluşunun 30. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen "TÜRKSOY Kültür Günleri" çerçevesinde Özbekistan Devlet Uygulamalı Sanatlar Müzesi’nde Türk dünyası konulu resim, fotoğraf ve el sanatları sergisi açıldı.

Etkinlikte TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Rayev, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Özbekistan Kültür ve Turizm Bakanı Ozodbek Nazarbekov, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli ile Türk devletlerinden çok sayıda yetkili ve sanatçılar hazır bulundu.

Etkinliğin açılışında konuşan Nazarbekov, TÜRKSOY’un kuruluşunun 30. yılı kutlamalarının Özbekistan’da yapılmasının sevindirici olduğunu kaydetti.

Nazarbekov, Özbekistan’ın son yıllarda Türk Devletleri Teşkilatının faaliyetlerinde daha aktif olarak yer almaya başladığını belirterek, bunda Sultan Rayev’in de desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

Rayev de Türk dünyasının en kadim ülkesi, UNESCO tarafından dünya mirası ilan edilen tarihi şehirleri, eşsiz mimariye sahip yapıları, çini işlemeli cami ve medreseleri, yemyeşil doğası, zengin sofrası ve sıcak, yüreği sevgi dolu, üstün misafirperverliğiyle bilinen değerli halkı ile turistik ülke Özbekistan’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rayev, Türk Cumhuriyetleri arasındaki paylaşımı artırarak, zengin Türk kültürü ile geleneksel ve modern sanatını tüm dünyada geniş kitlelere ulaştırmak vizyonuyla çalışmalarını sürdüren "Türk dünyasının UNESCO"su TÜRKSOY’un, gelenekselleşen faaliyetlerinden bazılarının fotoğraf, resim ve el sanatları sergileri olduğunu kaydetti.

Çalışmalarının amacının fotoğraf, resim ve el sanatını desteklemek, bu sanatlar üzerinden Türk halkları arasında kültürel köprü kurmak, halkların birbirini daha iyi tanıyıp anlamasına, dostluk ve kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olmak, ülkelerin kültür ve geleneklerinin korunmasına ortam hazırlamak ve Türk dünyasının bu sanatlardaki gücünü tüm dünyaya tanıtmak olduğunu vurgulayan Rayev, bu çalışmalarla üye ülkelerin tarihi dokusu, doğası, kültür ve sanatı, gelenek ve görenekleri ile insan manzaralarını yansıtmayı hedeflediklerini dile getirdi.