Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya TVNET çatışma hattında Cepheden kaçan Ermenistan askerleri sivillere saldırıyor
ASYA

TVNET çatışma hattında: Cepheden kaçan Ermenistan askerleri sivillere saldırıyor

Ermeni milisler, Berde'de sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Balistik füzeyle düzenlenen saldırıda 5 sivil yaralandı. TVNET ekibi, sıcak çatışmaların yaşandığı bölgeden son durumu aktardı. Bölgedeki vatandaşlar "Cepheden kaçıp halkı vuruyorlar. Biz sivillerden ne istiyorsunuz? Yerimiz de yok gitmeye" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ermeni milisler, Berde'de sivil yerleşim yerlerini hedef aldı.
Ermeni milisler, Berde'de sivil yerleşim yerlerini hedef aldı.

Azerbaycan askerinin, Ermenistan tarafından işgal ettiği toprakları geri almaya yönelik harekatı aralıksız devam ediyor. Yıllardır gerilimin yüksek olduğu Azerbaycan - Ermenistan hattında tansiyon her geçen gün artıyor.

Son olarak Ermeni milisler, Berde'de sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Balistik füzeyle düzenlenen saldırıda 5 sivil yaralandı.

  • TVNET ekibi, sıcak çatışmaların yaşandığı bölgeden son durumu aktardı. Bölgedeki vatandaşlar "Cepheden kaçıp halkı vuruyorlar. Biz sivillerden ne istiyorsunuz? Yerimiz de yok gitmeye" ifadelerini kullandı.

TVNET, Ermenistan'ın vurduğu sivil yerleşim yeri Berde'de
OYNAT 02:58
TVNET, Ermenistan'ın vurduğu sivil yerleşim yeri Berde'de
Ermenistan ordusu, Berde'de sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Balistik füzeyle düzenlenen saldırıda 5 sivil yaralandı. TVNET ekibi, sıcak çatışmaların yaşandığı bölgeden son durumu aktardı.


Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 10 tankını daha imha etti
DÜNYA
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 10 tankını daha imha etti

Financial Times: Türkiye, SİHA'larda ABD, İsrail ve Çin'e ciddi rakip oldu
EKONOMİ
Financial Times: Türkiye, SİHA'larda ABD, İsrail ve Çin'e ciddi rakip oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan’ın aldığı ağır hezimetin ardından Türkiye’yi de çatışmanın içinde gösterme gayreti çaresizliğin ispatı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan’ın aldığı ağır hezimetin ardından Türkiye’yi de çatışmanın içinde gösterme gayreti çaresizliğin ispatı

Ermenistan Dağlık Karabağ'dan çekilirse Türkiye gözlem gücü görevini üstlenebilir
DÜNYA
Ermenistan Dağlık Karabağ'dan çekilirse Türkiye gözlem gücü görevini üstlenebilir

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait karargahları bir bir vuruyor
OYNAT 01:26
Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait karargahları bir bir vuruyor
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece yaşanan çatışmalar neticesinde işgal altındaki Dağlık Karabağ'da Ermeni güçlere ait askeri karargah, silah ve mühimmat depolarını imha ettiği yeni görüntü paylaştı.

BBC, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a zor anlar yaşattı: 25 yıldır Karabağ'da işgalcisiniz
OYNAT 01:01
BBC, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a zor anlar yaşattı: 25 yıldır Karabağ'da işgalcisiniz
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İngiliz kanalı BBC'ye konuk oldu. Sunucu John Fischer'ın 'Uluslararası hukuka göre 25 yıldır Karabağ'da işgalcisiniz' sözleri üzerine Paşinyan zor anlar yaşadı. Paşinyan, John Fischer'in sorularına kaçamak cevaplar vererek konuyu değiştirmeye çalıştı.

Aliyev'den Ermenistan halkına çağrı
OYNAT 00:54
Aliyev'den Ermenistan halkına çağrı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev CNN Türk canlı yayınında soruları cevapladı. Aliyev Ermenistan halkına da seslenerek 'Ermenistan halkına sesleniyorum. 'Ermenistan hükümetini mesuliyete çağırsınlar. Onlardan işgale son vermelerini istesinler. Ne için Ermenistan topraklarında doğmuş birisi Azerbaycan topraklarında bize karşı savaşsın?' ifadelerini kullandı

Putin'den Ermenistan'a soğuk duş: Savaş Ermenistan topraklarında yapılmıyor
OYNAT 00:44
Putin'den Ermenistan'a soğuk duş: Savaş Ermenistan topraklarında yapılmıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e açıklamalarda bulunarak Ermenistan saldırıları nedeniyle Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde başlayan çatışmalara dair değerlendirmeler yaptı. Putin, 'Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var. Fakat çatışmalar, Ermenistan topraklarında yapılmıyor.' dedi.
Abone Ol Google News
Milyon dolar ediyordu 64 dolara sattılar

Milyon dolar ediyordu 64 dolara sattılar

Üzerinde Mao'nun şiirinin yazdığı eser hırsızlarca çalınmıştı.
Dolu naylon fiyatını katladı

Dolu naylon fiyatını katladı

'​Daha önce 20 liraya aldığımız naylonların fiyatı 4 katına çıktı'...
CHPli Çeviközden Kapalı Maraş çıkışı: Salam keser gibi açılmaması gerekirdi

Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı.

Burası aslında pazar yeri

Burası aslında pazar yeri

​Dolu korkusuyla tıka basa otomobillerle doldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizde sömürgecilik yok
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizde sömürgecilik yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Afrika Ekonomi ve İş Forumu Açılış Oturumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin sağlam sağlık alt yapısıyla salgını en rahat göğüsleyen ülkelerden biri olduğunu belirten Erdoğan, "Batılı gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği dönemde Afrika ülkeleri kaderlerine terk edildi. Biz, din, dil, ırk, renk ayrımı yapmadan 154 farklı ülkenin 8 uluslararası kuruluşun destek çağrısına müspet cevap verdik." ifadelerini kullandı. Kıtayla 1000 yıllık bağı olan Türkiye'nin Afrika ile kader ortağı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Biz asla kısa vadeli çıkarlar peşinde değiliz. Biz birlikte başarmayı, birlikte yürümeyi istiyoruz. Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir ülke olarak buyurgan, tepeden bakan bakışı reddediyoruz." dedi.

Mansur Yavaş 'Türkiye’de ilk' dedi ama geç kaldı: Kocaeli'de bir ay önce başladı
Gündem

Mansur Yavaş 'Türkiye’de ilk' dedi ama geç kaldı: Kocaeli'de bir ay önce başladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına ücretsiz internet müjdesi verdi ve bunun “Türkiye’de ilk” olduğunu dile getirdi. Ancak bir ay önce Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal yardım alan ailelerin çocukları için ücretsiz internet duyurusu yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Kapalı Maraş' mesajı: 46 yıl sonra yeniden insan sesleriyle doldu
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Kapalı Maraş' mesajı: 46 yıl sonra yeniden insan sesleriyle doldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs'ın 46 yıl önce yerleşim ve iskana kapatılan "Kapalı Maraş" bölgesinin yeniden insan sesleriyle dolduğunu belirtti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.