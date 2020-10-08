TVNET çatışma hattında: Cepheden kaçan Ermenistan askerleri sivillere saldırıyor
Ermeni milisler, Berde'de sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Balistik füzeyle düzenlenen saldırıda 5 sivil yaralandı. TVNET ekibi, sıcak çatışmaların yaşandığı bölgeden son durumu aktardı. Bölgedeki vatandaşlar "Cepheden kaçıp halkı vuruyorlar. Biz sivillerden ne istiyorsunuz? Yerimiz de yok gitmeye" ifadelerini kullandı.
Azerbaycan askerinin, Ermenistan tarafından işgal ettiği toprakları geri almaya yönelik harekatı aralıksız devam ediyor. Yıllardır gerilimin yüksek olduğu Azerbaycan - Ermenistan hattında tansiyon her geçen gün artıyor.
Son olarak Ermeni milisler, Berde'de sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Balistik füzeyle düzenlenen saldırıda 5 sivil yaralandı.
TVNET ekibi, sıcak çatışmaların yaşandığı bölgeden son durumu aktardı. Bölgedeki vatandaşlar "Cepheden kaçıp halkı vuruyorlar. Biz sivillerden ne istiyorsunuz? Yerimiz de yok gitmeye" ifadelerini kullandı.