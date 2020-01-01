TVNET'ten İdlib'e yardım çağrısı için özel yayın: STK Başkanları yayında bir araya geldi

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Daha da güzellerini yapacağız

Yerli otomobil, Devrim arabasının çalışmalarının yapıldığı tarihteki şahitlerini çok heyecanlandırdı. Devrim otomobilinin Adalet Partisi’ndeki en büyük destekçisi olarak bilinen Cemal Tercan, “Bu bir başlangıçtır korkmadan cesurca işe başlamak lazım. Türkiye olarak bunu yaptık, daha da güzellerini yapacağız” dedi.