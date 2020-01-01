TVNET'ten İdlib'e yardım çağrısı için özel yayın: STK Başkanları yayında bir araya geldi

İdlib'de Rusya, Esed rejimi ve İran destekli grupların saldırılarından kaçan halkın yaşadığı insanlık dramına sessiz kalmamak adına STK Başkanları, büyük yardım çağrısı için, TVNET Özel Yayını'nda bir araya geldi.
STK başkanları bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Bölge halkının yaşadığı ağır yaşam şartlarının altı çizildiği programda büyük yardım çağrısında bulunuldu.
.@drkerem: Bu, Suriye rejiminin ilk günah dosyası değil#GündemÖzel @halukhuyut, @drkerem, @kemal_ozdal, @AvMehmetCengiz, @huseyinoruc#TVNET @Kizilay @sadakatasi @denizfeneriorg @ihhinsaniyardim pic.twitter.com/c7DwAJoZwC
.@drkerem: Bu, Suriye rejiminin ilk günah dosyası değil#GündemÖzel @halukhuyut, @drkerem, @kemal_ozdal, @AvMehmetCengiz, @huseyinoruc#TVNET @Kizilay @sadakatasi @denizfeneriorg @ihhinsaniyardim pic.twitter.com/c7DwAJoZwC— TVNET (@tvnet) January 1, 2020
STK Başkanları İdlib için yardım çağrısında bulundu
- Programa, Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz ve İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Başkan Vekili Hüseyin Oruç katılım gösterdi.
.@huseyinoruc: Tarafların hepsinin aklında olan, en fazla 6 ay içinde savaşın biteceğiydi.#GündemÖzel @halukhuyut, @drkerem, @kemal_ozdal, @AvMehmetCengiz, @huseyinoruc#TVNET @Kizilay @sadakatasi @denizfeneriorg @ihhinsaniyardim pic.twitter.com/l9l7kNoKXf