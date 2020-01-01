Dünya TVNETten İdlibe yardım çağrısı için özel yayın STK Başkanları yayında bir araya geldi
ORTADOĞU

TVNET'ten İdlib'e yardım çağrısı için özel yayın: STK Başkanları yayında bir araya geldi

İdlib'de Rusya, Esed rejimi ve İran destekli grupların saldırılarından kaçan halkın yaşadığı insanlık dramına sessiz kalmamak adına STK Başkanları, TVNET Özel Yayını'nda bir araya gelerek büyük yardım çağrısında bulundu.

Haber Merkezi Tvnet Yeni Şafak
İdlib'de halk, yoğun saldırılar altında yaşam mücadelesi veriyor.
İdlib'de halk, yoğun saldırılar altında yaşam mücadelesi veriyor.

İdlib'de Rusya, Esed rejimi ve İran destekli grupların saldırılarından kaçan halkın yaşadığı insanlık dramına sessiz kalmamak adına STK Başkanları, büyük yardım çağrısı için, TVNET Özel Yayını'nda bir araya geldi.

STK başkanları bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Bölge halkının yaşadığı ağır yaşam şartlarının altı çizildiği programda büyük yardım çağrısında bulunuldu.

TVNET'ten İdlib özel yayını

İdlib'te bombardımandan kaçanların sığınağı cami oldu
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İdlib'te bombardımandan kaçanların sığınağı cami oldu

STK Başkanları İdlib için yardım çağrısında bulundu

  • Programa, Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz ve İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Başkan Vekili Hüseyin Oruç katılım gösterdi.

.@huseyinoruc: Tarafların hepsinin aklında olan, en fazla 6 ay içinde savaşın biteceğiydi.#GündemÖzel @halukhuyut, @drkerem, @kemal_ozdal, @AvMehmetCengiz, @huseyinoruc#TVNET @Kizilay @sadakatasi @denizfeneriorg @ihhinsaniyardim pic.twitter.com/l9l7kNoKXf

İdlib'den Türkiye sınırına yaklaşık 20 bin sivil daha göç etti
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TVNETten İdlib özel yayını

TVNET'ten İdlib özel yayını

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