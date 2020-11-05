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Dünya Twitter Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramovun hesabını kapattı
ASYA

Twitter Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un hesabını kapattı

Twitter Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un hesabını kapattı

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın saldırılarına karşı başlattığı operasyonda, Dağlık Karabağ'daki 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200 civarında köy ile bazı önemli tepeleri işgalden kurtarırken, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan dikkat çeken bir adım geldi. ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un hesabını kapattı.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov

Dışişleri Bakanı Bayramov'un paylaşımlarının neden kapatıldığına dair detaylı bilgi bulunmazken, hesap üzerinde ''Hesap kapatılmıştır. Twitter, kurallara uymayan hesapları kapatır.'' ibaresi yer aldı.

Bayramov'un hesabının kapatılmasına, son zamanlarda Ermenistan ile yaşanan çatışmalarla ilgili bazı paylaşımlarının sebep olmuş olabileceği düşünülüyor.

Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'de Ermenistan'ın saldırılarına karşı başlattığı operasyonda, Dağlık Karabağ'daki 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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Karabağ, Sivas’ta ‘Çırpırdı Karadeniz’ türküsüyle karşılandı
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Sivas'a geldi. Karabağ, havalimanında izcilik kulübü bando takımı tarafından 'Çırpırdı Karadeniz' türküsüyle karşılandı.


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