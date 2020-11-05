Twitter Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un hesabını kapattı

Fransız ürünlerini boykot eden Pakistan'daki market sahibi: Türkiye'den gelen ürünlere çok talep var

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İslam karşıtı ifadeleri ve Hz.Muhammed'e (SAV) hakaret içeren karikatürleri desteklemesi nedeniyle birçok ülkede protesto ediliyor. Pakistan'da başkent İslamabad başta olmak üzere Karaçi, Lahor ve Peşaver gibi çeşitli şehirlerde Fransız ürünlerine yönelik boykot sürüyor. Lahor'daki market sahipleri Fransız ürünlerinin bulunduğu raflara şerit çekerek 'satılık değildir' şeklinde not düştü. Yeni Şafak'a konuşan bir market sahibi 'Müşterilerimiz Türkiye'den gelen bu ürünleri özellikle çok beğendiler. Müşterimiz sevdiğinden dolayı gelecek ay daha fazla ürünler talep etmeyi umuyoruz' dedi. Pakistanlı esnaflar, Fransa'nın özür dileyene kadar boykota devam edeceklerini de belirtiyor.

