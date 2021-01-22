Twitter Venezuela'ya da müdahale etti: Ulusal Meclisinin resmi hesabını bloke muhaliflerin hesabı aktif Twitter, şirket kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Venezuela Ulusal Meclisinin (AN) resmi hesabını bloke ettiğini duyurdu. Öte yandan Venezuela'da 6 Aralık 2020'de düzenlenen parlamento seçimlerini boykot eden ve başını AN'nin eski başkanı Juan Guaido'nun çektiği, muhalifler tarafından kurulan Ulusal Meclis Delege Komisyonunun hesabı ise aktif görünüyor.

Haber Merkezi 22 Ocak 2021, 07:00 Son Güncelleme: 22 Ocak 2021, 07:04 AA