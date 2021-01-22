Dünya Twitter Venezuelaya da müdahale etti Ulusal Meclisinin resmi hesabını bloke muhaliflerin hesabı aktif
AMERİKA

Twitter Venezuela'ya da müdahale etti: Ulusal Meclisinin resmi hesabını bloke muhaliflerin hesabı aktif

Twitter, şirket kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Venezuela Ulusal Meclisinin (AN) resmi hesabını bloke ettiğini duyurdu. Öte yandan Venezuela'da 6 Aralık 2020'de düzenlenen parlamento seçimlerini boykot eden ve başını AN'nin eski başkanı Juan Guaido'nun çektiği, muhalifler tarafından kurulan Ulusal Meclis Delege Komisyonunun hesabı ise aktif görünüyor.

Haber Merkezi AA
Twitter Venezuela'ya da karıştı.
Twitter Venezuela'ya da karıştı.

Twitter, şirket kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Venezuela Ulusal Meclisinin (AN) resmi hesabını bloke ettiğini duyurdu.

ŞİRKET NORMLARINA AYKIRI

Ulusal basında çıkan habere göre, Twitter CEO’su Jack Dorsey, "şirket normlarına" aykırı uygulamalar içinde olmakla suçladığı AN'nin hesabını geçici olarak askıya aldığını açıkladı.

MUHALİF HESAP AKTİF

Öte yandan Venezuela'da 6 Aralık 2020'de düzenlenen parlamento seçimlerini boykot eden ve başını AN'nin eski başkanı Juan Guaido'nun çektiği, muhalifler tarafından kurulan Ulusal Meclis Delege Komisyonunun hesabı ise aktif görünüyor.

Venezuela'da muhaliflerin çoğunluğunun boykot ettiği seçimlerde iktidar partisi liderliğindeki Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) oyların yüzde 68,43'ünü alarak Ulusal Meclisteki 277 sandalyeden 177'sini kazanmıştı.

Twitter daha önce eski ABD Başkanı Donald Trump'ın da hesaplarını kapamıştı.

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