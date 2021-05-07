Twitter'dan Trump'a geçit yok: Açıklamalarını yayımlayan bir başka hesabı daha askıya aldı

ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen Kongre Binası baskını sonrasında Trump'ın yaptığı açıklamalar sebebiyle Facebook, Twitter, Snapchat ve YouTube kalıcı olarak Trump'ın hesaplarını kapatmıştı.

ABD'de 6 Ocak Kongre baskınının ardından Facebook ve Instagram gibi yayın kuruluşları ile paralel adım atarak Trump'ın hesabını kapatan Twitter yeni bir karara daha adım attı.

Trump'ın yeni kurduğu "DonaldJTrump/Desk (Trump'ın masası)" adlı sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaları yayımlayan hesap, Twitter tarafından askıya alındı.

Twitter'dan bir yetkili söz konusu adım ile ilgili Amerikan basınına yaptığı açıklamada, "Bizim yasak politikamız gereği, daha önce kapatılan bir hesap ile ilgili içerik paylaşımı yapan ya da bu hesabın yerine açılan hesaplar konusunda da gereken adımları atıyoruz." ifadesini kullandı.

Trump'ın danışmanlarından Jason Miller ise kapatılan hesabın Trump ile bir ilişkisi olmadığını belirtti.

REKLAM

Trump'ın sosyal medya ile savaşı

ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen Kongre Binası baskını sonrasında Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını "süresiz olarak" engellemiş, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, "Başkan'ın bu dönemde hizmetimizi kullanmaya devam etmesine izin vermenin risklerinin çok büyük olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Daha sonra, Twitter, Snapchat ve YouTube da kalıcı olarak Trump'ın hesaplarını kapatmıştı. Trump, yaklaşık 4 ay sonra, 4 Mayıs'ta "Trump Desk" adı altında yeni bir platform kurduğunu duyurmuştu.

DÜNYA Trump dediğini yaptı: Kendisine özel sosyal iletişim platformu kurdu