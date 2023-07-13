Twitter'ın eski çalışanlarına 500 milyon dolar tazminat borcu var

Ocak ayında işten çıkarılmadan önce Twitter'ın çalışanlara sağlanan fayda programlarını denetleyen Courtney McMillian, toplu davayı San Francisco federal mahkemesinde açtı. The Guardian'ın haberine göre, McMillian, 2019'da Twitter tarafından oluşturulan bir kıdem planı kapsamında, çoğu işçiye işten çıkarılmaları halinde her tam hizmet yılı için iki aylık taban ücret artı bir haftalık ödeme sözü verildiğini iddia ediyor.

Davaya göre, McMillian gibi üst düzey çalışanlara ise altı aylık temel ücret ödenmesi gerekiyordu. Ancak McMillian, Twitter'ın işten çıkarılan işçilere yalnızca en fazla bir aylık kıdem tazminatı verdiğini ve birçoğunun hiçbir şey almadığını iddia ediyor. Twitter, Musk'ın Ekim ayında şirketi satın almasının ardından maliyet düşürme önlemi olarak iş gücünün yarısından fazlasını işten çıkardı.