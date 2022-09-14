Twitter’ın geliri Çin’den: Vatandaşlarına yasakladı ama en çok reklam veren ülke oldu

Çin, kendi vatandaşlarına Twitter kullanımını yasaklasa da Pekin’in verdiği reklamlar, platformun en hızlı büyüyen reklam pazarını oluşturuyor. Ülke, ABD’nin ardından Twitter’ın en büyük gelir kaynağı haline gelmiş durumda. Reuters’ın ele geçirdiği bir rapor, 2020’den 2022’ye kadar Çin Komünist Partisi’nin ülke genelindeki şehirler için propaganda ofislerinin reklam satın almak için Twitter’a akın ettiğini gösteriyor.

Genellikle mahalli idareler, kültürel ve iktisadi başarıları Twitter üzerinden uluslararası izleyici kitlesine sundu. Platform da devlet medyası reklamcılığına yönelik yasağına muafiyet kapsamında bu reklamlara izin verdi. Söz konusu rapor, ABD’deki ekonomik durgunluk nedeniyle şirketin büyüme hedeflerini tutturma baskısı altında, Çin’in önemli hale geldiğini gösteriyor.

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Twitter içerisindeki kaynaklara göre Çin’deki oyun, e-ticaret ve teknoloji firmaları platformun önemli müşterileri arasında yer alıyor. Twitter’ın Çinli müşterilere denizaşırı reklam satışının yılda yüz milyonlarca dolar olduğu tahmin ediliyor.