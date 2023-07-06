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Üç hükümlü açtığı davayı kazandı: AİHM'den Fransa'ya 'kapasitenin üstünde mahkum bulundurma' cezası

Paris'in güneyindeki Fresnes Cezaevi'ndeki üç eski mahkum, 2016-2019 yıllarında tutuldukları hapishanedeki yoğunluk nedeniyle Fransa'ya dava açtı. Mahkumların yüzde 197 doluluk oranına sahip hapishanede tutulmalarını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) 3. ve 13. maddelerine aykırı bulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fransız devletini 3 davacıya 46 bin avro ceza ödemeye mahkum etti.

21:51 . 6/07/2023 Perşembe
AA
Hapishane (Arşiv)

Hapishane (Arşiv)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fransa'ya hapishanelerde kapasitesinin üstünde mahkum bulundurmaktan ceza verdi.

AİHM'in açıkladığı karara göre, Paris'in güneyindeki Fresnes Cezaevi'ndeki üç eski mahkum, 2016-2019 yıllarında tutuldukları hapishanedeki yoğunluk nedeniyle Fransa'ya açtığı davayı kazandı.

Yüzde 197 doluluk oranına sahip hapishanede tutuldular

Mahkeme, ikisi Fransız üç mahkumun 2019'da yüzde 197 doluluk oranına sahip hapishanede tutulmalarını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) 3. ve 13. maddelerine aykırı buldu.

Söz konusu maddelerden ilki "hiç kimsenin insanlık dışı aşağılayıcı muamele tabi tutulamayacağı"nı, ikincisi ise "hak ve özgürlükleri resmi makamlarca da olsa ihlal edilen her bireye onu koruyacak merciye başvurma hakkı tanınması"nı içeriyor.

Daha önce 2020'de farklı bir davada benzer durum nedeniyle Fransa'yı mahkum eden AİHM, bu davada da farklı bir sonuca varılacak bir neden görmediği gerekçesiyle Fransız devletini 3 davacıya 46 bin avro ceza ödemeye mahkum etti.

Fransa'da kontenjan fazlası toplam 15 bin mahkum bulunuyor

Mahkeme ayrıca, söz konusu mahkumların iç hukuk yollarını tüketmeden AİHM'e başvurularının usule aykırı olduğunu belirtti.

Fransız basınının Adalet Bakanlığı verilerine dayandırdığı bilgilere göre, ülkedeki hapishanelerde yoğunluk yüzde 120'ye çıkarken kontenjan fazlası toplam 15 bin mahkum bulunuyor.



#AİHM
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#Mahkum
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