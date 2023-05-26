Uçakta korku dolu anlar: Kapısı havadayken açıldı

Yonhap'ın haberine göre, 194 yolcusuyla Güney Kore'nin Jeju Adası'ndan havalanan Asiana Hava Yolları'na ait uçağın kapısı açıldı. Daegu Uluslararası Havalimanı yetkililerince yapılan açıklamada, olayın uçak inişe geçtiği sırada yaşandığı ve uçağın havalimanına güvenli iniş gerçekleştirdiği belirtildi.

Olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedilen açıklamaya göre, bazı yolcular panik ve nefes darlığı şikayetiyle hastanelere sevk edildi.

Polis tarafından daha sonra yapılan açıklamada, kapının 30'lu yaşlarında bir adam tarafından açıldığı bilgisi verildi. Yonhap haber ajansı, adamın iniş sırasında tutuklandığını söyledi. Cuma günü Daegu Uluslararası Havalimanı'na kapısı hala açık olmasına rağmen güvenli bir şekilde iniş yapan uçuştan 194 yolcunun tamamı sağ kurtuldu.