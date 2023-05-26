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Dünya

Uçakta korku dolu anlar: Kapısı havadayken açıldı

Güney Kore'de Daegu Uluslararası Havalimanı'na inmek için alçaldığı sırada kapısı açılan Asiana Hava Yolları'na ait uçak, güvenli iniş yaptı.

11:44 . 26/05/2023 Cuma
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Bazı yolcular hastanelere sevk edilirken, kapıyı açan adam tutuklandı.

Bazı yolcular hastanelere sevk edilirken, kapıyı açan adam tutuklandı.

Yonhap'ın haberine göre, 194 yolcusuyla Güney Kore'nin Jeju Adası'ndan havalanan Asiana Hava Yolları'na ait uçağın kapısı açıldı. Daegu Uluslararası Havalimanı yetkililerince yapılan açıklamada, olayın uçak inişe geçtiği sırada yaşandığı ve uçağın havalimanına güvenli iniş gerçekleştirdiği belirtildi.

Bazı yolcular hastanelere sevk edildi, kapıyı açan adam tutuklandı


Olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedilen açıklamaya göre, bazı yolcular panik ve nefes darlığı şikayetiyle hastanelere sevk edildi.

Polis tarafından daha sonra yapılan açıklamada, kapının 30'lu yaşlarında bir adam tarafından açıldığı bilgisi verildi. Yonhap haber ajansı, adamın iniş sırasında tutuklandığını söyledi. Cuma günü Daegu Uluslararası Havalimanı'na kapısı hala açık olmasına rağmen güvenli bir şekilde iniş yapan uçuştan 194 yolcunun tamamı sağ kurtuldu.

#Güney Kore
#Daegu Uluslararası Havalimanı
#uçak
26 dakika önce
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