Uçakta panik anları: Şarj cihazı alev aldı iki kişi yaralandı

Çin’in ABD için yakın rakip ve zorlu bir sınama olduğuna işaret eden Austin, “Japonya ve ABD, Çinin istikrarı bozan eylemleri konusunda ortak endişeler taşıyor. ABDnin Japonyayı nükleer de dahil olmak üzere tüm yeteneklerle savunma kararlılığını yeniden teyit etmek ve karşılıklı güvenlik anlaşmasının beşinci maddesinin Senkaku Adaları için geçerli olduğunun altını çizmek istiyorum.” ifadesini kullandı.