Uçaktaki yolcuları ısıran kadın koli bandıyla zor durdurulmuştu: Rekor para cezası

Temmuz 2021'de Dallas'tan Charlotte, Kuzey Carolina'ya giden 1774 sefer sayılı uçuşta koltuğuna koli bandıyla bağlanan bir kadının videosu internette viral oldu.
Yolculara dehşeti yaşattı
ABD havayolu şirketi American Airlines uçağında bir yolcu mürettebata saldırmış, uçuşun ortasında kapıyı açmaya çalışmıştı. Bazı yolcuları ısırmaya çalışan kadın, uçaktakilere korku dolu anlar yaşatmıştı. Kargaşaya neden olan kadın daha sonra koltuğuna koli bandıyla bağlanmıştı.
Bugüne adar verilen en yüksek ceza
Kadın hakkında rekor ceza kararı verildi. Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından bugüne kadar verilen en büyük para cezası olan 81 bin 950 dolarlık para cezasına çarptırıldı.