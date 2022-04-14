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Dünya Uçaktaki yolcuları ısıran kadın koli bandıyla zor durdurulmuştu Rekor para cezası
AMERİKA

Uçaktaki yolcuları ısıran kadın koli bandıyla zor durdurulmuştu: Rekor para cezası

ABD'nin Dallas eyaletinden havalanan bir uçakta bir kadının yolcuları zombi gibi ısırması dünyada gündem olmuştu. Uçağın kapısını da açmaya çalışınca büyük panik yaşanmış, ona engel olmaya çalışan kabin ekibine saldırınca yolcu uçak inene kadar koltuğa koli bandı ile bağlanmıştı. Saldırgan yolcuya 81 bin 950 dolar para cezası kesildi.

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Haber Merkezi Diğer
Uçaktaki yolcuları ısıran kadın koli bandıyla zor durdurulmuştu: Rekor para cezası
Uçak mürettebatı yolcuyu koli bandıyla bağlamıştı.

Temmuz 2021'de Dallas'tan Charlotte, Kuzey Carolina'ya giden 1774 sefer sayılı uçuşta koltuğuna koli bandıyla bağlanan bir kadının videosu internette viral oldu.

Yolculara dehşeti yaşattı

ABD havayolu şirketi American Airlines uçağında bir yolcu mürettebata saldırmış, uçuşun ortasında kapıyı açmaya çalışmıştı. Bazı yolcuları ısırmaya çalışan kadın, uçaktakilere korku dolu anlar yaşatmıştı. Kargaşaya neden olan kadın daha sonra koltuğuna koli bandıyla bağlanmıştı.

Bugüne adar verilen en yüksek ceza

Kadın hakkında rekor ceza kararı verildi. Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından bugüne kadar verilen en büyük para cezası olan 81 bin 950 dolarlık para cezasına çarptırıldı.

Dev yolcu uçağında dehşet anları!
OYNAT 00:37
Dev yolcu uçağında dehşet anları!
İçinde 300 yolcu ve mürettebat bulunan KLM Asia Havayolları'na ait Boeing 777 tipi dev yolcu uçağı saatteki hızı 125 kilometreyi bulan fırtınada Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havaalanı'na iniş yaparken yolcular dehşet dolu anlar yaşadı. Dev uçak piste inerken fırtına nedeniyle dengesini korumakta oldukça zorlanırken, bir ara uçağın sağ kanadının yere santimler denecek kadar yaklaşarak pisti teğet geçmesi nedeniyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Dev uçağın şiddetli fırtınada verdiği adeta yaşam mücadelesi bir cep telefonunun kamerasına işte böyle yansıdı.


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