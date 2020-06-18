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Dünya UCM araştırsın Toplu mezarlar için BMye çağrı
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UCM araştırsın: Toplu mezarlar için BM’ye çağrı

Libya Adalet Bakanlığı, darbeci Hafter’den kurtarılan Terhune’deki toplu mezarlar için UCM’yi göreve çağırdı: BM Güvenlik Konseyi’nin kararı gereği işlenen tüm insan hakları ihlallerinde UCM’nin devreye girmesi elzemdir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Terhune’de bulunan toplu mezarlar
Terhune’de bulunan toplu mezarlar

Libya Adalet Bakanlığı Müsteşarı Nasr Gita, darbeci Hafter milislerinden kurtarılan Terhune’de bulunan toplu mezarlar ve cesetler konusunda Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) devreye girme sorumluluğu olduğunu söyledi. Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi, 5 Haziran’da darbeci Hafter’e bağlı milislerin işgalinden kurtarılan Terhune kenti ve çevresinde ortaya çıkarılan toplu mezarlara ilişkin başkent Trablus’ta basın toplantısı düzenledi.

CANLI CANLI GÖMDÜLER

Toplantıda, Libya Adalet Bakanlığı’nın insan haklarından sorumlu müsteşarı Nasr Gita, Libya Kızılayı yetkilisi Faysal Muhammed Celval ve askeri yetkililer açıklama yaptı. Açıklamada, Terhune’nin milislerinden temizlenmesinin ardından ortaya çıkan toplu mezarlarda acı verici görüntülere şahit olunduğu, kurbanların canlı canlı toplu mezarlara gömülerek öldürüldükleri belirtildi.

SORUMLULUK ALMALI

Nasr Gita, Terhune’deki insan hakları ihlalleri ve bulunan toplu mezarlar konusunda UCM’nin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. “Libya ulusal mahkemelerinin konuyu takip etmeye muktedir olduğunu” ifade eden Gita, ancak insan hakları ihlallerine yönelik böyle bir konunun Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde UCM’ye de taşınması gerektiğinin altını çizdi. Gita, “Libya mahkemelerinin tam kapsamlı soruşturma yürütmesini kısıtlayan bazı şartlar mevcuttur. Bunlardan biri de BM Güvenlik Konseyi’nin 1970-2011 sayılı kararınca UCM’nin Libya krizine bakmakla sorumlu olmasıdır. Bu nedenle ulusal mahkemelerimizin bunun takibini yapabilecek gücü olduğuna inancımız tam olsa da BMGK’nin kararı gereği işlenen tüm insan hakları ihlallerinde UCM’nin devreye girmesi elzemdir” diye konuştu.

106 CESET BULUNDU

  • Libya Kızılayı yetkilisi Faysal Muhammed Celval da Terhune şehrindeki hastanede 106 ceset bulunduğunu, 14 cesedin kimlik tespiti tamamlanarak yakınlarına teslim edildiğini, geri kalan cesetlerin çoğunun Misrata, Trablus ve Ebu Selim bölgelerindeki hastanelere nakledildiğini belirtti. Celval, ölü bedenlerin arasında kadın ve çocukların da bulunduğuna dikkati çekti.

Hafter canlı canlı gömmüş: Toplu mezarlardan işkence sonucu öldürülmüş insan cesetleri çıkıyor
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