Dünya Uçuşlar durduruldu İsviçrenin Zürih ve Cenevre havalimanları yolcu alımını durdurdu
AVRUPA

Uçuşlar durduruldu: İsviçre'nin Zürih ve Cenevre havalimanları yolcu alımını durdurdu

İsviçre'nin Cenevre ve Zürih kentlerindeki havalimanlarında uçuşların, teknik sorunlar nedeniyle iptal edildiği bildirildi. Yapılan açıklamalarda uçuş kılavuz sistemindeki arıza sebebiyle uçuşların geçici bir süre durdurulduğu bilgisi verildi.

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Haber Merkezi AA
Uçuşlar durduruldu: İsviçrenin Zürih ve Cenevre havalimanları yolcu alımını durdurdu
Zürih Havalimanı

Cenevre Havalimanı Twitter hesabında yapılan açıklamada, yerel saatle 05.00 civarında havalimanının bilgisayarlarından kaynaklanan sorun nedeniyle uçuş kılavuz sisteminin çalışmadığı belirtilerek, "11.00'e kadar havalimanından hiçbir iniş ve kalkışın yapılamayacağı" ifade edildi.

Aksamanın ne kadar süreceği belli değil

Zürih Havalimanının Twitter hesabındaki paylaşımda ise, "Uçuş kılavuz sistemindeki aksamadan ötürü Zürih Havalimanından hiçbir iniş ve kalkış mümkün olmayacaktır." açıklaması yapıldı.

Uçuşlardaki aksamanın ne kadar süreceğinin belli olmadığı bildirildi. Şimdiye kadar Dubai, Johannesburg, Chicago ve Montreal'den Cenevre'ye uçuşlar, komşu ülkelerin havalimanlarına yönlendirildi.

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