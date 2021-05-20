Dünya Uganda Devlet Başkanı Museveniden halka Petrol rezervleri sizi sarhoş etmesin
AFRİKA

Uganda Devlet Başkanı Museveni'den halka: Petrol rezervleri sizi sarhoş etmesin

Uganda Devlet Başkanı Museveni, ülkesinde keşfedilen ve Tanzanya üzerinden dünyaya satılacak petrolün sarhoşluğa yol açmaması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Uganda Devlet Başkanı Museveniden halka: Petrol rezervleri sizi sarhoş etmesin
Yoweri Museveni

Tanzanya ve Uganda arasında 3,5 milyar dolarlık petrol boru hattı inşası anlaşmasının nihai metnine imza atmak için Tanzanya'ya gelen Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, projenin ülkedeki diğer sektörlerdeki gelişmeyi durdurmaması gerektiği uyarısı yaptı.

Museveni, "Uganda ve Tanzanya vatandaşlarına petrol ve doğal gazla sarhoş olmamalarını ısrarla tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Tarım ve sanayinin artık petrol gelirleriyle daha iyi desteklenebileceğini kaydeden Museveni, petrolün tükenebileceğine ancak tarım ve turizmin devamlı gelir kaynakları olduğuna işaret etti.

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Uganda'da 2006'da yaklaşık 6,5 milyar varil petrol rezervi bulunmuş, üretim altyapı eksikliği nedeniyle ertelenmişti.

Doğu Afrika'nın en büyüklerinden biri olan petrol boru hattı projesi, Fransız Total ve Çin'in devlet kontrolündeki en büyük petrol şirketi CNOOC ile Uganda ve Tanzanya hükümetleri ortaklığında yürütülüyor.

İlk imzaların 11 Nisan'da atıldığı anlaşma kapsamında Uganda'nın Hoima bölgesinden Tanzanya'nın Tanga Limanı'na yaklaşık 1500 kilometrelik petrol boru hattı inşa edilmesi hedefleniyor.

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