Ukrayna Başbakan Yardımcısı Uruskiy: Savunma sanayisinde Türkiye'yi örnek alalım

Dünya

Çetnikler'in hedefinde bu kez Karadağ'daki Boşnaklar var: 100 yıldır Büyük Sırbistan hayali peşindeler

Karadağ'da yapılan seçim sonrası sokaklara inerek Boşnak Müslümanlara saldıran Çetnik hareketi, gölge isimler üzerinden birçok ülkede faaliyet göstermeye devam ediyor. Çetnikler, daha önce Bosna Hersek'in doğu kesiminde şehirlerde ve Hırvatistan'ın doğusundaki bölgelerde birçok katliam gerçekleştirdi. Bosna Hersek'te 1992-1995 arasında yaşanan ve büyük katliamların ve soykırımın meydana geldiği savaşta da Çetnik hareketi mensupları ön plandaydı.