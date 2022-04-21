Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuktan Azovstal açıklaması Siviller acilen tahliye edilmeli
AVRUPA

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk’tan 'Azovstal' açıklaması: Siviller acilen tahliye edilmeli

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Azovstal demir çelik fabrikasındaki sivillerin acilen bölgeden tahliye edilmesi gerektiğini belirterek, "Ruslardan Mariupol’daki Azovstal demir çelik fabrikasından acil bir insani koridor talep ediyoruz. Şu anda orada yaklaşık 1000 sivil ve 500 yaralı asker var. Dünya liderlerini ve uluslararası toplumu şimdi Azovstal üzerinde yoğunlaşmaya çağırıyorum. Bu, insani çaba için kilit bir nokta ve kilit bir an” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk’tan Azovstal açıklaması: Siviller acilen tahliye edilmeli
​Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk

Telegram hesabından açıklama yapan Vereşuk, “Ruslardan Mariupol’daki Azovstal demir çelik fabrikasından acil bir insani koridor talep ediyoruz. Şu anda orada yaklaşık 1000 sivil ve 500 yaralı asker var. Hepsinin Azovstal’dan bugün çıkarılması gerekiyor. Dünya liderlerini ve uluslararası toplumu şimdi Azovstal üzerinde yoğunlaşmaya çağırıyorum. Bu, insani çaba için kilit bir nokta ve kilit bir an” dedi.

“İNSANİ KORİDOR PLANLANDIĞI GİBİ ÇALIŞMADI”

Vereşuk, dün Mariupol’dan açılan insani koridorun planlandığı gibi çalışmadığını belirterek, “Ne yazık ki, Mariupol'daki insani koridor planlandığı gibi çalışmadı. Sahada kendi orduları üzerinde kontrol eksikliği nedeniyle, işgalciler uygun bir ateşkesi sağlayamadı. Mariupol yönündeki çabalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Rusya Mariupol'ün kontrolünü ele geçirdi: 'Kuş dahi uçurtmayın'
DÜNYA
Rusya Mariupol'ün kontrolünü ele geçirdi: 'Kuş dahi uçurtmayın'

Ukrayna: Ülkede yaklaşık 90 bin Rus askeri bulunuyor
DÜNYA
Ukrayna: Ülkede yaklaşık 90 bin Rus askeri bulunuyor

Çeçen lider Kadirov'dan dikkat çeken Mariupol paylaşımı: Öğle saatlerinde ele geçirilecek
DÜNYA
Çeçen lider Kadirov'dan dikkat çeken Mariupol paylaşımı: Öğle saatlerinde ele geçirilecek

ABD Ukrayna açıklamasını geri çekti: Hatadan dolayı üzgünüm
DÜNYA
ABD Ukrayna açıklamasını geri çekti: Hatadan dolayı üzgünüm
2.2 milyar liralık teklif

2.2 milyar liralık teklif

​Türkiye'nin en büyük bakır madeni ihaleye çıktı.
Düğünlerde sahte altın oyunu

Düğünlerde sahte altın oyunu

Kuyumculara giremeyince eş dost arasında dolaşmaya başladı.
Hamas lideri işgalci İsraile seslendi: Baskınların Mescid-i Aksanın İslami karakterini değiştireceğine inanıyorsanız yanılıyorsunuz

​Rus Haber Ajansı son dakika olarak duyurdu.

Kağıthane'de İETT otobüsü 6 araca çarptı.

112'ye gelen çağrılar pes dedirtti.

Türkiye savunmada atağa geçti: İşte yeni hedef.

Yine aynı görüntü

Yine aynı görüntü

Ayamama Deresi mavi akıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.