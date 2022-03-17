Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiyden son dakika açıklaması Müzakerelerde önceliklerim net
AVRUPA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den son dakika açıklaması: 'Müzakerelerde önceliklerim net'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna'daki savaşla ilgili müzakerelerde önceliklerinin çatışmanın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması olduğunu belirtti. Zelenskiy "Müzakerelerde önceliklerim kesinlikle net. Savaşın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik, toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması, ülkemiz için gerçek garantiler, ülkemizin gerçek korunması" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiyden son dakika açıklaması: Müzakerelerde önceliklerim net
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy açıklama yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy gece yayımladığı video mesajında, önceliğin Ukrayna devletinin gerçek korunması olduğunu kaydederek, "Müzakerelerde önceliklerim kesinlikle net. Savaşın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik, toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması, ülkemiz için gerçek garantiler, ülkemizin gerçek korunması." dedi.

Rus askerlerine de seslenen Zelenskiy, Ukrayna'daki savaş alanında ölmektense silahlarını bırakmalarını önerdi. Zelenskiy, "Silahını bırakan her Rus askeri, bir şans elde edecek. Hayatta kalma şansı. Özellikle onlara sesleniyorum. Bu savaşın kazanına atılan askerlere. Ve hala kendini koruma içgüdüsü olan diğer Rus askerlerine. Silahlarınızı bırakın. Bu, savaş alanında, bizim topraklarımızda ölmekten iyidir." diye konuştu.

"KALBİM PARÇALANIYOR"

Rus uçaklarının, kuşatılmış Mariupol'daki yüzlerce insanın saklandığı tiyatroya kasıtlı olarak güçlü bir bomba attığını ve bunun sonucunda binanın yıkıldığını vurgulayan Zelenskiy, "Ölü sayısı henüz bilinmiyor. Rusya'nın halkımıza, Mariupol'umuza, Donetsk bölgemize yaptıklarından dolayı kalbim parçalanıyor. Rusya vatandaşları. Mariupol ablukanızın İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Leningrad ablukasından farkı nedir?" ifadesini kullandı.

Zelenski ABD Kongresi'ne seslendi: Bizi düşünürken aklınıza 11 Eylül gelsin
DÜNYA
Zelenski ABD Kongresi'ne seslendi: Bizi düşünürken aklınıza 11 Eylül gelsin

Uygulanan yaptırımlara rağmen, Rus ekonomisinin hala Ukrayna'da "savaş makinesini" tutmaya devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, bu nedenle Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketlerine ihtiyacın olduğunu, dünyanın nihayet Rusya'nın bir terör devleti haline geldiğini resmen kabul etmesi ve en önemlisi, Ukrayna'nın daha fazla destek alması gerektiğini vurguladı.

Vladimir Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmede, Avrupa ülkelerine sığınan Ukrayna vatandaşlarının desteklenmesi konusunda anlaştığını da dile getirdi.

Zelenskiy, ayrıca gün boyunca Ukrayna'nın dostları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştüğünü, bu görüşmelerde ülkede barış için yeni adımlar üzerinde mutabık kaldıklarını ve onlara destekleri için teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Savaş suçlusu Putin: ABD Senatosu resmen onayladı, soruşturma başlıyor
DÜNYA
Savaş suçlusu Putin: ABD Senatosu resmen onayladı, soruşturma başlıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Polonya ile Çekya ve Slovenya'nın liderlerine kesinlikle güveniyoruz'
DÜNYA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Polonya ile Çekya ve Slovenya'nın liderlerine kesinlikle güveniyoruz'

Zelenskiy Rus halkına seslendi: 'Savaş utanç ve yoksulluk içinde bitecek'
DÜNYA
Zelenskiy Rus halkına seslendi: 'Savaş utanç ve yoksulluk içinde bitecek'
CHP heykelden vazgeçmiyor

CHP heykelden vazgeçmiyor

​İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'Pandemi Kahramanları Anıtı'.
Yedi ildeokullara kar tatili

Yedi ilde
okullara kar tatili

​Yurt genelinde kar esareti devam ediyor.
Türkiye üzerine düşeni yapıyor

​Önce Antalya sonra Moskova-Lviv'de arabuluculuk.

​Meteorolojiden peş peşe uyarı geliyor.

Biden Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık güvenlik desteği sağlayacaklarını açıkladı.

Yüzlerce kişinin saklandığı binayı bombaladılar.

​Süleyman Akbaba cinayetinde sanıklar için istenilen ceza belli oldu.

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı.

​İHH, Ukraynalı mültecilere tıbbi malzeme ve gıda desteği veriyor.

Zelenskiy gece yayımladığı mesajında açıkladı.

​Kanuni Sultan Süleyman Camii'ndeki Türkler tahliye ediliyor.
Dokuz Rus askerine<br>karşılık serbest bırakıldı

Dokuz Rus askerine
karşılık serbest bırakıldı

​Rus ordusu tarafından kaçırılmıştı.

​Senatörlük uğruna FETÖ elebaşını savunan Dr. Mehmet Öz şimdi de Türk vatandaşlığından vazgeçiyor.

​Türkiye mega projelerle kalkındı.

​IMF, Ukrayna savaşının küresel etkisini değerlendirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.