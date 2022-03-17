Ukrayna devlet televizyonu hacklendi: Zelenskiy'nin sahte video mesajı ülkeyi karıştırdı

Rusya'nın Ukrayna işgalinde 22. güne girilirken, dünyanın gözünü çevirdiği ülkeden haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Dijital dünyada süren 'enformasyon savaşı'nda bu kez hacker'lar da devreye girdi.

Dün Ukrayna'da devlet televizyonu hack'lendi ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ülkeye teslim olma çağrısı yaptığı sahte bir mesaj yayımlandı.

Sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan ve viral olan söz konusu videonun 'Deepfake' yöntemi kullanılarak oluşturulduğu açıklandı.

'ÜLKESİNE DÖNMELERİ GEREKENLER RUS ASKERLERİDİR'

Ülkede kısa süreli bir panik havası yaşanmasına neden olan sahte video ile ilgili açıklamalarda bulunan Zelenskiy, "Silahlarını bırakıp eve dönmelerini isteyeceğim birileri varsa onlar da Rus askerleridir" dedi.

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Zelenskiy sözlerine şöyle devam etti:

"Biz evimizdeyiz, çocuklarımızı ve ailelerimizi koruyoruz. Bu yüzden zaferimizi kazanana dek silah bırakmayacağız."

'KONTROL GERİ ALINDI'

Olayın ardından hack'lenen Ukraine 24, kanalı 'çocukça bir provakasyon' olarak nitelendirdiği saldırının ardından kontrolün geri alındığı bilgisini paylaştı.

ABD merkezli teknoloji şirketleri Facebook, YouTube ve Twitter deepfake videonun platformlardan kaldırıldığını duyurdu.

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