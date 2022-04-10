Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Fransa ve Almanya hata yaptı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ABD basınına açıklamalarda bulundu.

Kuleba, Ukrayna’daki son duruma değinerek, "Ukrayna’da bu korkunç yıkımın sebebi olanlarla, savaş suçu işleyenlerle aynı masaya oturup konuşmayı düşünmek bile çok zor. Ancak Bucha’daki gibi akan kanı durduracaksa ve Kramatorsk’taki gibi saldırılar son bulacaksa müzakere imkanı değerlendirilmeli. Ben ne hissedersem hissedeyim insanları ölmekten ve binaları yıkılmaktan kurtaracak bir şans varsa değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 15 Sokaklardaki ceset görüntüleriyle dünya gündemine giren Buça’daki toplu mezarda, ceset çıkarma çalışmaları bugün de devam etti.<br><br> Şehir merkezindeki Aziz Andria Kilisesi'nin avlusunda yer alan toplu mezardan çıkarılan cesetler, adli tıp ve kriminoloji uzmanları tarafından ölüm nedenleri incelemek ve kimlik tespitleri yapılmak üzere ilgili merkezlere gönderiliyor.<br><br> - Buça ve çevresindeki köylerde bulunan cesetler şehir mezarlığına getiriliyor<br><br>Buça’daki şehir mezarlığında siyah torbaların içine yerleştirilen onlarca sivilin cesedi dikkat çekiyor. Görevliler, buradaki cesetlerin, Buça ve çevrede öldürülen sivillere ait olduğunu belirtti. ​​​​​​​<br><br> Rus ordusunun çekildiği Buça kentinde, sokaklarda infaz edilmiş siviller ve toplu mezar görüntüleri büyük tepkilere neden olmuştu.<br><br> Buça'dan korkunç görüntüler: Toplu mezardan günlerdir ceset çıkarılıyor Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde yer alan Buça şehrindeki toplu mezarlarda bulunan ve Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen sivillerin cesetleri, mezardan çıkarılarak kimlik tespiti ve inceleme için adli tıp kurumlarına gönderiliyor. BiP'te paylaş

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye yönelik ilk planının "başarısız olduğunu" aktaran Kuleba, Rusya’nın Ukrayna’daki Rus birliklerin başına General Alexander Dvornikov'un atanmasına ilişkin ise, "Rusya ne yapmayı planlıyorsa yapsın, bizim stratejimiz var ve bu strateji, bu savaşı kazanacağımıza ve topraklarımızı kurtaracağımıza olan güvene dayalıdır" dedi.

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"Fransa ve Almanya hata yaptı"

2008 yılında Almanya ve Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik NATO dahilinde aldığı kararın hata olduğunu belirten Kuleba, "Almanya ve Fransa’nın 2008 yılında Ukrayna’nın NATO’ya girmemesi yönünde kullandıkları oy stratejik bir hataydı. Eğer NATO üyesi olsaydık bu savaş başlamazdı. Bu hatanın bedelini Almanya ve Fransa değil biz ödüyoruz" diye konuştu.