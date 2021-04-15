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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: Rusya'dan korkmuyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: Rusya'dan korkmuyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın saldırgan tavırlarından ve Ukrayna’ya saldırmaları ihtimalinden korkmadıklarını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: Rusyadan korkmuyoruz
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Litvanya, Letonya ve Estonya Dışişleri Bakanları ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Litvanya, Letonya ve Estonya Dışişleri Bakanları ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Açıklamasında diğer ülkelerin de Rusya’ya yönelik duyduğu endişelere değinen Kuleba, "Baltık ülkeleri, Rus propagandasının hedefi olmanın ne demek olduğunu biliyor. Misafirlerim bile Rusya’nın kasıtlı olarak yanlış bilgiler yaymaya devam etmeleri nedeniyle şaşkınlık içinde, komedi programlarında değil bizzat Rus bürokratların ifadelerinde bile bu şekilde. Ukrayna’yı açıkça savaşla tehdit ediyorlar. Cevap vermek istiyorum, çok beklersiniz, biz korkmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna-Rusya gerilimi

Dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’e karşı 2014 yılında başlayan gösteriler ülke çapına yayılmış ve ülkede devrim olmuştu. Yanukoviç, bir gece yarısı özel helikopteriyle Ukrayna’nın başkenti Kiev’den Rusya’ya kaçmıştı. Bu olayları fırsat bilen Rusya, Kırım’ı ve Ukrayna’nın Doğu bölgesi Donbas’ı (Lugansk, Donetsk) işgal etmişti. Çok sayıda sivil ve askeri kayıp yaşayan Ukrayna, 7 yıldır topraklarını geri almaya çalışıyor.

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