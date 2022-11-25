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AVRUPA

Ukrayna: Elektrik ihtiyacımızın yalnızca yarısını karşılayabiliyoruz

Ülkenin iletişim hatları operatörü de olan şirketten yapılan açıklamada, önceliğin saldırılarda hasar alan kilit altyapı tesislerindeki onarım çalışmalarına verildiği belirtildi, "Ancak maalesef bu çalışmalar uzun sürüyor" denildi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy de, Rusya'nın işgale başlaması sonrası enerji tedariği açısından "en zor dönemi" yaşadıklarını söyledi.

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Ukrayna: Elektrik ihtiyacımızın yalnızca yarısını karşılayabiliyoruz
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Ülkenin iletişim hatları operatörü de olan şirketten yapılan açıklamada, önceliğin saldırılarda hasar alan kilit altyapı tesislerindeki onarım çalışmalarına verildiği belirtildi, "Ancak maalesef bu çalışmalar uzun sürüyor" denildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy de, Rusya'nın işgale başlaması sonrası enerji tedariği açısından "en zor dönemi" yaşadıklarını söyledi.

''Rus askerleri savaşmayı bilmiyor"

Zelenskiy, başkent Kiev dahil 15 bölgede, içme suyu sıkıntısı da yaşandığını açıkladı.

''Rus askerleri savaşmayı bilmiyor" diyen Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hala yapabildikleri tek şey terör estirmek. Enerji terörü, topçu terörü ya da füze terörü. Rusya, mevcut liderlerinin yönetiminde bu kadar alçalmış durumda."

BBC'ye konuşan Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska da Ukrayna halkının "enerji kıtlığına dayanmaya hazır olduğunu" söyledi.

Zelenska ülkelerinde yapılan bir kamuoyu araştırmasının, halkın yüzde 90'ının, özellikle de Avrupa Birliği üyeliği perspektifini görmeleri halinde, 2 ya da 3 yıl enerji kesintileriyle yaşayabileceğini düşündüğünü belirtti.

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