Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Ukrayna Genelkurmayı duyurdu Rus konvoyu imha edildi
AVRUPA

Ukrayna Genelkurmayı duyurdu: Rus konvoyu imha edildi

Ukrayna, Harkov bölgesindeki İzyum kentine ilerleyen Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti. Ukrayna Genelkurmayı, araçların yolu üzerindeki bir köprüye patlayıcı yerleştirildiğini, pusuya düşürülen konvoyun imha edildiğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukrayna Genelkurmayı duyurdu: Rus konvoyu imha edildi
Rus konvoyu vuruldu.

Ukrayna ordusu, Ukrayna’nın Harkov bölgesinde bulunan İzyum kentine doğru ilerleyen Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Basın Servisi, Rus konvoyunun imha edildiği anların fotoğraflarını paylaştı. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, “Birkaç gün önce askerlerimiz Harkov bölgesinde düşman teçhizatı keşfetti.

Ukrayna ordusu Rus helikopterlerini vurdu
FOTOĞRAF 5
Title
Rusya-Ukrayna savaşı 21. gününde devam ediyor.
Title
Ukrayna ordusu, Herson Havaalanı'nda Rusya'ya ait helikopterleri imha ettiğini duyurdu.
Title
Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin kontrolündeki Herson’da bulunan havaalanındaki Rus helikopterlerinin havadan vurularak imha edildiği ifade edildi.
Title
Çekilen fotoğraflarda havaalanından alev ve duman yükseldiği görüldü.
Title
Ukrayna, Rus helikopterlerini vurdu
Ukrayna ordusu Rus helikopterlerini vurdu
Ukrayna ordusu, Herson Havaalanı'nda Rusya'ya ait helikopterleri imha etti. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin kontrolündeki Herson'da bulunan havaalanındaki Rus helikopterlerinin havadan vurularak imha edildiği ifade edildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, düşman konvoyunun rotasını belirledikten sonra araçların yolu üzerinde bulunan bir köprüye patlayıcı yerleştirdi. Daha sonra pusuya düşürülen düşman konvoyu imha edildi” denildi.

Ukrayna Rus gemilerini vurdu
OYNAT 00:48
Ukrayna Rus gemilerini vurdu
Ukrayna, Rusya'nın kontrolündeki Berdyansk bölgesinde limanı vurdu. İsabet alan Rus gemileri alevler içinde kaldı.


O her işte mutedildi

O her işte mutedildi

​O'nun Gibi'nin 14. bölümü yayında.
Binlercesi telef oldu

Binlercesi telef oldu

​Bursa'daki çiftlikten yürek yakan görüntü.
Moskova kruvazörü battı

​Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Cezaları artıracağız.

Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

​Başkan Yılmaz, Ramazan ayında her günü farklı bir ilçede geçiriyor.

​Dışişleri Bakanlığından ABD'nin 2021 İnsan Hakları Raporu'na tepki.
Şehrin merkezinde country yaşamı

Şehrin merkezinde country yaşamı

Dap'tan Levent'te yatay mimaride sağlıklı ev
TVNET SEMERKAND'DA

TVNET SEMERKAND'DA

​İftar sofralarına Özbekistan'ın güzide şehrinden misafir olundu.

PKK'lı terörist Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.