Ukrayna Genelkurmayı duyurdu: Rus konvoyu imha edildi

Ekonomi

İzmir’e 6 yıl sonra ilk kruvaziyer: Miami'den 600 yolcu ile geldi

Kruvaziyer turizminde popüler destinasyonlar arasındaki İzmir’e, 6 yıl aradan sonra ilk büyük turistik yolcu gemisi geldi. ABD’nin Miami kentinden yola çıkan ‘Insignia’ gemisi, 600 yolcu taşıyor. İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, “Kruvaziyer seferlerini artırabilmek için çalışıyoruz. Bu bir başlangıç. Amacımız seferleri daha yoğun ve kalıcı şekilde artırmak” dedi.