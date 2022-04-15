Ukrayna Genelkurmayı duyurdu: Rus konvoyu imha edildi
Ukrayna, Harkov bölgesindeki İzyum kentine ilerleyen Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti. Ukrayna Genelkurmayı, araçların yolu üzerindeki bir köprüye patlayıcı yerleştirildiğini, pusuya düşürülen konvoyun imha edildiğini açıkladı.
Ukrayna ordusu, Ukrayna’nın Harkov bölgesinde bulunan İzyum kentine doğru ilerleyen Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Basın Servisi, Rus konvoyunun imha edildiği anların fotoğraflarını paylaştı. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, “Birkaç gün önce askerlerimiz Harkov bölgesinde düşman teçhizatı keşfetti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, düşman konvoyunun rotasını belirledikten sonra araçların yolu üzerinde bulunan bir köprüye patlayıcı yerleştirdi. Daha sonra pusuya düşürülen düşman konvoyu imha edildi” denildi.