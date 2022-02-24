Dünya Ukraynada halk metro istasyonları ve sığınaklara sığınıyor
ASYA

Ukrayna'da halk metro istasyonları ve sığınaklara sığınıyor

Rusya-Ukrayna krizinde beklenen işgal girişimi başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Ukrayna halkı metro istasyonları ve sığınaklara sığınmaya başladı. Kiev'den gelen fotoğraflarda halkın ellerinde bavullarla istasyonlara akın ettiği görülüyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Ukrayna halk sığınaklara sığınıyor
Ukrayna'da halk sığınaklara akın etti.

Rusya-Ukrayna krizinde beklenen işgal girişimi başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı 'Rus işgali başladı' dedi. Putin'in açıklamalarından hemen sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev ve doğu liman kenti Mariupol'da patlamalar meydana geldi.

SIĞINAKLARA AKIN

Ukrayna halkı metro istasyonları ve sığınaklara sığınmaya başladı. Kiev'den gelen fotoğraflarda halkın ellerinde bavullarla istasyonlara akın ettiği görülüyor.

Halk sirenlerinin çalmasının ardından bomba sığınağı olarak hizmet veren Tarasa Shevchenka metro istasyonunun içinde toplanmaya başladı.

AB'den Putin'e çağrı: Bu savaşı derhal durdurun
DÜNYA
AB'den Putin'e çağrı: Bu savaşı derhal durdurun

Putin'in emri sonrası Donbas'a askeri harekat başladı: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler
DÜNYA
Putin'in emri sonrası Donbas'a askeri harekat başladı: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler
Halk sığınaklara akın etti

Halk sığınaklara akın etti

​Metro istasyonları doldu.
Bizi destekleyin

'Bizi destekleyin'

​Ukrayna Büyükelçiliği'nden Türkiye'ye çağrı.
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası acil toplantı.

Kararı ​THY Genel Müdürü Bilal Ekşi açıkladı.
Rusya'ya<br>yeni yaptırımlar yolda

Rusya'ya
yeni yaptırımlar yolda

​Biden öğle saatlerinde bir açıklama yapacak.

​Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Rusya'ya net mesaj.

​ABD'den Putin'in 'saldırı' emrine sert tepki.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.