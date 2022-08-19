Dünya Ukrayna halkı orduya uydu kullanım hakkı satın aldı
AVRUPA

Ukrayna halkı orduya 'uydu kullanım hakkı' satın aldı

Ukrayna halkının yaptığı bağışlar ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımına verilmek üzere dünya yörüngesinde bulunan ve yeryüzünü gözlemleyebilen bir uydunun kullanım hakkı satın alındı.

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Haber Merkezi İHA
Ukrayna halkı orduya uydu kullanım hakkı satın aldı
​Ukrayna halkı orduya 'uydu kullanım hakkı' satın aldı.

Ukraynalı ünlü TV sunucusu Serhiy Prytula yaptığı açıklamada, Serhiy Prytula Yardım Vakfı’nın Fin uydu şirketi ICEYE OY ile yaptığı anlaşma doğrultusunda yörüngede olan uydulardan birinin tam kullanım hakkının satın alındığını aktararak, "Genç ve yaşlı insanların bir araya gelip devletleri için bir uydu satın aldıkları tarihte başka bir vaka bilmiyorum" dedi.

Söz konusu uydu ile Rus güçlerine karşı Ukrayna güçlerine avantaj sağlamak amaçlanırken, uydunun bulutların arasından yeryüzünü gözlemleyebildiği ifade edildi.

  • Söz konusu anlaşmayı doğrulayan uydu şirketi ICEYE OY, "Serhiy Prytula Yardım Vakfı ile imzalanan sözleşme, başlangıçta Ukrayna hükümetine ICEYE'nin halihazırda yörüngede olan uydularından biri için tam kullanım sağlayacak" ifadelerini kullanarak, “Buna ek olarak, ICEYE kendi Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) Uydu Sistemi’ne erişim sağlayacak ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yüksek tekrar frekansı ile kritik konumlarda radar uydu görüntüleri almasına izin verecek” dedi.

ICEYE, uydularının geceleri yüksek çözünürlüklü görüntüler alabilen ve bulut örtüsüne rağmen yeryüzünü gösterebilen sentetik radar görüntüleme teknolojisi nedeniyle geleneksel uydulardan farklı olduğunu ifade etti.

Baykar, 3 adet Bayraktar TB2 SİHA hibe etmişti

Serhiy Prytula Yardım Vakfı’nın, söz konusu uydu kullanım hakkı için ödenen paranın geçtiğimiz haziran ayında Baykar Savunma'dan 3 adet Bayraktar TB2 SİHA alımı için toplanan yaklaşık 55 milyon dolardan sağlandığı aktarıldı. Baykar, Ukrayna halkının başlattığı “Halkın Bayraktarı” bağış kampanyasına destek vermiş ve 3 adet Bayraktar TB2 SİHA’yı Ukrayna’ya hibe etmişti.

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