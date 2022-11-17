Ukrayna İstihbaratı arananlar listesine aldı: Kadirov tehditler savurdu

Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığı ile bilinen Ramazan Kadirov, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) onun için arama kararının çıkarmasını değerlendirdi.

Kadirov, Telegram hesabından paylaştığı videoda, “Sayın SBU mensupları, yeri belirleyin ben kendim geleceğim, sizin için geleceğim ve işlediğiniz tüm suçlardan dolayı sizi cezalandıracağım” diye konuştu.

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"Beni çok aramaya gerek yok"

Çeçen lider, "Beni çok aramaya gerek yok. Bu arada ben Ukrayna’ya iki kez gittim bile ve beni yakalama konusunda kafa yorduklarını görmedim" diye ekledi.

SBU’nun, onun yerini tespit etmek için hiçbir gerçek eylemde bulunmadığını kaydeden Kadirov, “Çünkü elektrikleri sürekli kesiliyor. Bu koşullarda çalışmak çok zor oluyor. Ayrıca sürekli hava saldırısı sirenler de sürekli engel oluyor” ifadesini kullandı.

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