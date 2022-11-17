Dünya Ukrayna İstihbaratı arananlar listesine aldı Kadirov tehditler savurdu
ASYA

Ukrayna İstihbaratı arananlar listesine aldı: Kadirov tehditler savurdu

Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU), Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'u arananlar listesine aldı. Çeçen lider ise, kendisini arananlar listesine ekleyen Ukrayna'yı cezalandırmakla tehdit etti. Kadirov, Kiev'e tutuklama emrine adının yazılmasına gerek olmadığını, çünkü tek başına geleceğini söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Ukrayna İstihbaratı arananlar listesine aldı: Kadirov tehditler savurdu
Ramazan Kadirov

Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığı ile bilinen Ramazan Kadirov, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) onun için arama kararının çıkarmasını değerlendirdi.

Kadirov, Telegram hesabından paylaştığı videoda, “Sayın SBU mensupları, yeri belirleyin ben kendim geleceğim, sizin için geleceğim ve işlediğiniz tüm suçlardan dolayı sizi cezalandıracağım” diye konuştu.

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"Beni çok aramaya gerek yok"

Çeçen lider, "Beni çok aramaya gerek yok. Bu arada ben Ukrayna’ya iki kez gittim bile ve beni yakalama konusunda kafa yorduklarını görmedim" diye ekledi.

SBU’nun, onun yerini tespit etmek için hiçbir gerçek eylemde bulunmadığını kaydeden Kadirov, “Çünkü elektrikleri sürekli kesiliyor. Bu koşullarda çalışmak çok zor oluyor. Ayrıca sürekli hava saldırısı sirenler de sürekli engel oluyor” ifadesini kullandı.

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