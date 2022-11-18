Dünya Ukrayna istihbaratından dikkat çeken rapor Rusyanın kullandığı İran yapımı İHAlar yabancı menşeli
AVRUPA

Ukrayna istihbaratından dikkat çeken rapor: Rusya'nın kullandığı İran yapımı İHA'lar yabancı menşeli

Ukrayna istihbaratı, Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı İran yapımı insansız hava araçlarını (İHA) oluşturan parçaların büyük çoğunluğunun Batılı şirketler tarafından üretildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna istihbaratından dikkat çeken rapor: Rusyanın kullandığı İran yapımı İHAlar yabancı menşeli
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Ukrayna'nın ulusal güvenliğine yönelik çalışmalar yürüten Kiev merkezli sivil toplum kuruluşu Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun (NAKO) Ukrayna istihbaratına dayandırdığı raporunda, Ukrayna'ya karşı kullanılan İran'a ait İHA'ları oluşturan 200'den fazla temel parçanın yaklaşık yüzde 75'inin ABD'li şirketler tarafından üretildiği ileri sürüldü. The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre raporda, Ukrayna ordusunun zarar görmeden indirdiği İran yapımı Muhacir-6 İHA'sının da bulunduğu birkaç araç üzerinde yaptıkları incelemelerin sonuçları paylaşıldı. Muhacir-6'da ABD'nin yanı sıra Japon ve İsrail merkezli şirketlerin ürettiği parçaların yer aldığı bildirildi.

Muhacir-6'nın yardımcı motorunun Japonya'daki Tonegawa-Seiko şirketi, bazı elektronik parçalarının ise ABD'de bulunan Microchip Technology ve Almanya'daki Infineon Technologies tarafından üretildiği ifade edildi.

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Raporda ayrıca uçakta kullanılan teleskopik kızılötesi lensin ise MKS Instruments bünyesindeki Ophir Optronics Solutions şirketi tarafından yapılan modelle aynı göründüğü kaydedildi.

Ophir Optronics Solutions şirketinin kurucusu Chris Johnston, Muhacir-6’daki teleskopik kızılötesi lensin bir kısmının ürettikleri ekipmanla aynı göründüğünü ancak bazı bölümlerinin kendi ürünlerine kıyasla farklılık gösterdiğini söyledi.

"İran'a parça satmadık"

Johnston, doğrudan İran'a parça satmadıklarını ve İran'a yönelik yaptırımları ihlal etmediklerini savunarak, bu parçaların, Irak ve Afganistan'da düşürülen Batılı ülkelere ait İHA'lardan ya da yaptırımları ihlal eden aracılardan sağlanmış olabileceğini ekledi.

Diğer yandan raporda insansız hava araçlarında bulunan parçaların çoğunun ihracat kontrolü altında olmadığı ve internetten kolayca satın alınmış olabileceği vurgulandı.

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Rapordaki bulgulara ilişkin değerlendirmede bulunan İsrail Savunma Bakanlığı Sözcüsü Mayan Lazarovich, incelemelerin hala devam ettiğini söyledi.

Uluslararası ihracatın kontrolünü sağlayan kuruluşların ön inceleme sonuçlarına değinen Lazarovich, Muhacir-6'daki teleskopik kızılötesi lenslerin devlet tarafından kontrol edilen ya da askeri ve sivil amaçlı kullanılabilen savunma kalemlerinden olmadığını belirtti.

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