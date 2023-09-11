Ukrayna Karadeniz'deki Boyko Kuleleri'nin kontrolünü geri aldıklarını duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın, Donetsk bölgesinde bulunan Chasiv Yar yakınlarına düzenlediği saldırıda tanksavar füze sistemi ile insani yardım görevlilerinin aracını hedef aldığını açıkladı. Zelenski, ''Tavria ve Bakhmut yönünde ilerleme var. Kupyansk ve Lyman yönleri, Avdiivka ve Maryinka’da yerlerimizi koruyoruz. Bunu mümkün kılan tüm savaşçılara minnettarım! Savaşçılarımız her hafta inisiyatifi sürekli olarak Ukrayna'nın elinde tutuyor'' ifadelerini kullandı.