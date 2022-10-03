Ukrayna karşı saldırıya devam ediyor: Bazı yerleşim yerlerini Rus güçlerinden geri aldı Ukrayna ordusu, Rusya'nın dört bölgeyi ilhak etmesinin ardından harekete geçti. Ukrayna'nın Herson bölgesinde iki, Donetsk ve Harkiv bölgesinde de birer yerleşim birimini Rus güçlerinden geri aldığı bildirildi.

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