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Dünya Ukrayna lideri Zelenskiden İrana yolcu uçağı uyarısı Kara kutu verilmezse dava yolda
ASYA

Ukrayna lideri Zelenski'den İran’a yolcu uçağı uyarısı: Kara kutu verilmezse dava yolda

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, İran'ın, Ocak ayında Tahran’da düşürülen Ukrayna Uluslararası Havayollarına ait PS752 uçuş numaralı Boeing 737 uçağının kara kutusunun verilmemesi halinde, Tahran yönetimine uluslararası mahkemede dava edeceğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetmişti.
İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna ile İran arasında yaşanan yolcu uçağı krizi derinleşiyor.

  • Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, İran'ın, Ocak ayında Tahran’da düşürülen Ukrayna Uluslararası Havayollarına ait PS752 uçuş numaralı Boeing 737 uçağının kara kutusunun verilmemesi halinde, Tahran yönetimine uluslararası mahkemede dava edeceğini söyledi.

İran'da yolcu uçağı düştü
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İran'da yolcu uçağı düştü
İran'dan Kiev'e gitmek üzere hareket eden Ukrayna Hava Yolları'na ait içerisinde mürettebatla birlikte 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü. Olay yerine ekipler sevk edilirken, uçakta bulunan 180 kişiden kurtulan olmadığı açıklandı.

"GEREKEN YAPILMAZSA ULUSLARARASI MAHKEMEYE BAŞVURULACAK"

Zelenski, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İran’la geçen Ocak ayında patlak veren uçak krizine değinerek, Ukrayna’nın İran’dan uçağın kara kutularının teslimini beklediğini belirtti.

  • Kara kutular dışında, İran’dan özür beklediklerini ve İran’ın olayda hayatını kaybeden Ukraynalılara gereken düzeyde tazminat ödemesini talep ettiklerini belirten Zelenski, bu beklentilerinin karşılanmaması halinde İran’ı uluslararası mahkemelerde dava edeceklerini dile getirdi.

İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 20
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İran'ın başkenti Tahran'da Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü.
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İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, PS-752 sefer sayılı uçaktakilerin tamamının hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Kulivend, yolcuların ve mürettebatın cesetlerini olay yerinden topladıklarını ve adli tıp kurumuna göndereceklerini ifade etti.
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Tahran İmam Humeyni Havalimanı Sözcüsü Ali Kaşani de 170 olarak açıklanan yolcu sayısını 167, 10 olarak açıklanan mürettebat sayısını da 9 olarak güncelledi.
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Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mucteba Halidi Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğünü bildirmişti.
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Zelenskiy'den Tahran'da düşen uçakla ilgili spekülasyondan kaçınma çağrısı <br> <br> Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran'da düşmesiyle ilgili spekülasyondan kaçınma çağrısında bulundu.
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Zelenskiy, Ukrayna uçağının İran'ın başkenti Tahran'da düşmesine ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Olayla ilgili bütün gelişmelerin takip edildiğini belirten Zelenskiy, Resmi açıklamalar yapılana dek, herkesi, olayla ilgili spekülasyon yapmaktan ve doğrulanmamış bilgileri sunmaktan kaçınmaya davet ediyorum. ifadelerini kullandı.
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Ukrayna Uluslararası Hava Yollarının basın servisinden yapılan açıklamada da Tahran'a uçak seferlerinin süresiz durdurdurulduğu bildirildi.
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Yolcuların milliyetleri açıklandı <br> <br> Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, Tahran'da düşen uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşının bulunduğunu bildirdi.
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Prystaiko, ölen Ukrayna vatandaşlarından 2'sinin yolcu, 9'unun ise mürettebattan olduğunu kaydetti.
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Ukrayna Havayolları, yolcuların büyük bölümünün, Kiev'de aktarma yaparak farklı varış noktalarına seyahat etmeyi planladıklarını açıkladı.
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Türkiye'den taziye mesajı <br> <br> Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Havayollarına ait bir uçağın İran'da düşmesi nedeniyle Ukrayna ve İran halkları ile hükümetlerine taziyelerini iletti.
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tahran-Kiev seferini yapan Ukrayna Havayollarına ait bir yolcu uçağının kalkıştan kısa süre sonra düştüğü, uçaktaki tüm yolcuların ve mürettebatın hayatını kaybettiği hatırlatıldı.
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Açıklamada, Dost Ukrayna ve İran halklarına ve hükümetlerine en içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. ifadesi yer aldı.
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Uçağın iki kara kutusu da bulundu <br> <br> İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in haberine göre, İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, uçağın düşüş nedeninin henüz belli olmadığını söyledi. Abidzade, Kazanın nedeni kara kutu ayrıştırılıp analiz edildiği zaman açığa çıkacaktır. dedi.
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Kara kutunun, İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından oluşturulan Kaza Yönetim Komitesi tarafından İran'da inceleneceğini belirten Abidzade, Ukraynalılar da komite toplantılarına iştirak edebilir. ifadesini kullandı.
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Öte yandan İran Sivil Havacılık Kurumu yetkililerinden Hasan Rızayi Ferd ise uçağın iki kara kutusunun da bulunduğunu açıkladı.
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Ferd, her iki kara kutunun da zarar gördüğünü ancak hafızalarının sağlam durumda olduğunu kaydetti.
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirilmişti. Uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişiden kurtulan olmadığı duyurulmuştu.
Title
İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetti
İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetti
İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağında bulunan 176 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, Tahran'da düşen uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşının bulunduğunu bildirdi.

NE OLMUŞTU?

İran’ın başkenti Tahran’da 8 Ocak tarihinde, Ukrayna Uluslararası Havayolları’na ait olan bir yolcu uçağı, havalandıktan kısa bir süre sonra infilak etmiş ve 167 yolcu ile 9 kişilik mürettebatın tamamı hayatını kaybetmişti.

  • İran makamları, olaydan kısa bir süre sonra yaptıkları açıklamada, uçağın İran füzesiyle yanlışlıkla düşürüldüğünü ifade etmişlerdi.

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