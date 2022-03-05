Dünya Ukrayna lideri Zelenskiy halkına seslendi Çok yakında ülkenize geri dönün diyeceğim
AVRUPA

Ukrayna lideri Zelenskiy halkına seslendi: Çok yakında ülkenize geri dönün diyeceğim

Rusya Ukrayna savaşı 10'uncu gününde şiddetlenerek sürüyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenskiy, bir açıklama daha yaptı. Zelenskiy, savaşı kazanacaklarını belirtti; 'Çok kısa süre içinde vatandaşlarımıza geri dönün diyeceğiz.' dedi. Zelenskiy, yaptırımların daha da sertleşmesi gerektiğini belirtirken, savaş sonrası Ukrayna'nın yeniden inşası için finansal destek konusunda anlaşmalar yaptıklarını da ifade etti. Zelenskiy, savaşı kesinlikle kazanacaklarını da vurguladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukrayna lideri Zelenskiy halkına seslendi: Çok yakında ülkenize geri dönün diyeceğim
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili önemli açıklamalar yapmaya devam ediyor. Zelenskiy, "Çok kısa süre içinde vatandaşlarımıza 'geri dönün' diyeceğiz' ifadelerini kullanarak Ukraynalılara umut aşıladı.

'Zafere doğru ilerliyoruz'

Saldırıların 10'uncu gününde 'milli savaş'ın devam ettiğini vurgulayan Zelenskiy, "Vatanımızı 7-24 savunuyoruz. Her gün ve gece sonsuz gibi gözüküyor. Bugün cumartesi ama bu bize bir şey ifade etmiyor. Savaşta cumartesi, pazartesi ya da perşembe gibi aynı. Bütün bu günler bizim için eşit çünkü her gün aynı şekilde vatanımızı savunmaya çalışıyoruz. Vatanımız bu konuda hafta sonu, izin bilmiyor ve takvime çok bakmıyoruz sadece zafere doğru ilerliyoruz. Dün Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştüm. Bunun için onlara minnettarım" dedi.

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'Vatandaşlarımıza çok yakında 'dönün' diyeceğiz'

Ukrayna'da yaşanan insani krizi çözmek için kararlı olduklarını belirten Zelenskiy, "Çok yakında vatandaşlarımıza ülkenize dönün diyebileceğiz. Polonya'dan Romanya'dan ve tüm ülkelerden geri dönün diyebileceğiz çünkü tehlike çok yakında kalmayacak. Biz artık geleceğimizi düşünüyoruz. Dünyanın bütün finansal kurumları ile konuşuyoruz. Hepimiz onlarca milyon doların Ukrayna'yı yeniden kurmak için verileceği konusunda anlaştık. Avrupa Birliği'ne girme konusunda konuşmalarımızı devam ettiriyoruz. Dün yine milyonlarca kişi Ukrayna'yı desteklemek için sokaklara döküldü.

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'Ukraynalı ile gurur duruyorum'

ABD'de insanların yüzde 74'ü ülke hava sahasının kapanmasını ve Rusya'ya karşı yaptırımların daha sıkı olmasını talep ediyor. Eminiz ki buna benzer durumlar başka demokratik ülkelerde de vardır. Şu ana kadar 10 bine yakın Rus askeri öldürüldü. Bu çok kötü bir manzara onlar 18-20 yaşında çocuklar. Neden öldüklerini bile anlamadılar, ne için savaşa gittiklerini ve neden yabancı topraklara gittiklerini anlamadılar. Rusya bu insanlara ölümden başka bir şey verebilirdi. Ukrayna halkı bugün işgalcilerle karşı karşıyadır. Ben her Ukraynalı ile gurur duruyorum" ifadelerini kullandı.

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'Müzakerelerde ilerlerler miyiz bilmiyoruz'


Kuşatma altındaki kentlerdeki insanları kurtarmak için çalıştıklarını söyleyen Zelenskiy, "Ruslar tabii ki kaybedecek. Vatanın böyle bir güçlü ve silahsız bir şekilde savunan kişilere karşı kimse duramaz. Biz bugün kuşatma altında olan şehirler için çok endişeleniyoruz. Özellikle oradaki kadınları ve yaşlıları kurtarmak için çaba gösteriyoruz. Herkes kendi şehrini savunmalı. Bizim tarafımızdan ne gerekiyorsa hepsini yapıyoruz. Müzakerelerde ilerlerler miyiz bilmiyoruz" dedi.

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Ukrayna’da düşürülen uçağın pilotu halk tarafından yakalandı
FOTOĞRAF 8
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Ukrayna'nın Çernihiv kenti semalarında uçuş yaparak bazı noktaları bombalayan Rus savaş uçağı, Ukrayna askerleri tarafından yerden fırlatılan roketle düşürüldü.
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Vurulan uçağın pilotu ise fırlatma sistemlerini kullanarak uçaktan atladı.
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Paraşütüyle inişe geçen pilot bir evin bahçesine iniş yaptı.
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Olay yerine toplanan halk, Rus pilotu kaçmaması için yakaladı.
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Pilotun kaskındaki bilgiye göre Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki askeri birimlerden operasyonlara dahil olduğu anlaşıldı.
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Olay yerine gelen Ukrayna askerlerine teslim edilen Rus pilot gözaltına alındı.
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Düşen Rus Su-34 uçağının pilotunun Beşar Esad'la fotoğrafı ortaya çıktı. Suriye'de bombardımanlar yaptığı iddia edildi.
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Ukrayna’da düşürülen uçağın pilotu halk tarafından yakalandı
Ukrayna'nın Çernihiv kentinde Ukrayna askerleri tarafından vurularak düşürülen uçaktan atlayan Rus pilot siviller tarafından yakalandı.


Ukrayna ordusunun Rus helikopterini düşürdüğü anlar paylaşıldı
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Ukrayna ordusunun Rus helikopterini düşürdüğü anlar paylaşıldı
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Annesinin bindiği trene elden ele ulaştırılmaya çalışılan küçük çocuğun o anları izleyenleri duygulandırdı
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Annesinin bindiği trene elden ele ulaştırılmaya çalışılan küçük çocuğun o anları izleyenleri duygulandırdı
Mariupol ve Volnovaha'da sivillerin tahliyesi için insani koridor açılmasıyla birlikte halk tren garına akın etti.

Trene binmeyi başaran bir kadının çocuğuna elini uzatıp trene almaya çalıştığı görüntüler ise yürekleri dağladı.


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