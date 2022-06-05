Dünya Ukrayna Mıkolayivi hedef alan 4 Rus füzesi imha edildi
AVRUPA

Ukrayna: Mıkolayiv’i hedef alan 4 Rus füzesi imha edildi

Ukrayna ordusu, Rus ordusu tarafından Ukrayna’nın Mıkolayiv şehrine fırlatılan 2 füzenin Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Ukrayna: Mıkolayiv’i hedef alan 4 Rus füzesi imha edildi
Dünya

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu yeni bir açıklamada bulundu.

Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Mıkolayiv bölgesinin Karadeniz kıyıları ve tahıl ambarları seyir füzeleriyle saldırıya uğradı” denildi. Ukrayna ordusu, Rus ordusunun Mıkolayiv’e düzenlediği füze saldırının püskürtüldüğünü belirterek, “Rus ordusunun Mıkolayiv’e fırlattığı 2 füze, Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edildi” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Rus ordusunun, Mıkolayiv’in 2 bölgesinde kaybettiği pozisyonları yeniden kazanmaya çalıştığını ancak "ağır kayıplara uğrayarak geri çekildiği” belirtildi.

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