Dünya Ukrayna müftüsü Rus askerlerine karşı savaşacak
AVRUPA

Ukrayna müftüsü Rus askerlerine karşı savaşacak

Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi (Umma) Müftüsü Said İsmagilov, Rus askerleri ile savaşmak üzere Ukrayna savunma güçlerine katıldı.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna müftüsü Rus askerlerine karşı savaşacak
Umma Müftüsü Said İsmagilov

İsmagilov, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, askeri üniforma giyerek Kiev Bölgesel Savunma Kuvvetleri üyeleri ile poz verdi.

Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi (Umma) Müftüsü Said İsmagilov
Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi (Umma) Müftüsü Said İsmagilov

Tatar kökenli İsmagilov, kendisi ve beraberindekileri "teröre karşı savunma güçleri" olarak tanımlayarak, "Barış zamanında bildiğiniz bu inanılmaz vatansever insanlar, aniden savaş zamanında kardeş oluyorlar." ifadesini kullandı.

İsmagilov, daha önce AA’ya yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle pek çok Müslüman'ın kaçmak ve mülteci durumuna düşmek zorunda kaldığını belirterek, "Ukrayna Müslümanları müftüsü olarak Ukrayna'daki Müslümanları ordumuza ve devletimize desteğe çağırıyorum." demişti.

Rusya'dan Çernihiv'e yeni hava saldırısı
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Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, yerel saatle 05.40 sıralarında düzenlenen hava saldırısında yerleşim yerlerinin vurulduğu ifade edildi.<br>
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Saldırıda 9 katlı bir apartmanın 9’uncu ve 2’nci katlarının hasar gördüğü belirtildi.
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Kurtarma çalışmalarının sürdüğü, şu ana kadar 7 kişinin apartmandan çıkarıldığı aktarıldı.
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Saldırının olduğu bölgeden görüntüler...
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Rusya'dan Çernihiv'e yeni hava saldırısı
Rus birlikleri, Ukrayna'nın Çernihiv kentine hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi
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Ukrayna'daki insani durum, Rus ordusunun şehir ve kasabalardaki yerleşim yerlerini sürekli bombardımanı nedeniyle kötüleşmeye devam ediyor.<br><br>
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Bombardıman nedeniyle Harkov'dan çıkamayan çok sayıda sivil metro istasyonlarında yaşamaya çalışıyor.<br><br>
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Kentte bombalar nedeniyle birçok bina hasar gördü ve yaşanılmaz hale geldi.<br><br>
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Harkov'da bazı sığınakların belli bölümleri yiyecek ve insani yardım toplamak için ya da yerinden edilmiş muhtaç insanlar için yemek hazırlanırken mutfak olarak kullanılıyor.<br><br>
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Her gün yüzlerce kişinin sığınak olarak kullandığı ve hayatta kalmaya çalıştığı metro istasyonlarına yiyecek yardımı sağlanıyor.<br><br>
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Cephe hattı yakınında bulunan mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerine de gıda yardımı ve ilaç ulaştırılıyor.<br><br>
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Kenti terk edemeyen birçok insanın sığınak olarak kullandığı metro istasyonlarında yaşam mücadelesi fotoğraflara yansıdı...<br><br>
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Ukrayna'da bombardıman altında yaşam mücadelesi
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 18. gününe girerken sivillerin tahliyeleri için çalışmalar devam ediyor. Savaşta en büyük hasarı gören şehirlerden biri olan Harkov'da kalanlar ise yaşam mücadelesine bombalar altında devam ediyor.

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