Ukrayna ordusu sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti yönetim binasını vurdu

Yerel yetkililere dayandırarak verdiği haberlere göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donetsk şehir merkezine yönelik topçu saldırıları gerçekleştirdi.
Yaralıların bulunduğu saldırılar sonucunda şehir merkezinde altı sivil hayatını kaybederken, bazı mermiler Rus yanlısı ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin yönetim binasına düştü. Binanın üst katında ve cephesinde hasar meydana geldi.
Donetsk şehir merkezinde bazı çok katlı konutlara da mermi isabet alırken, saldırılardan biri Amerikan yapımı HIMARS çok namlulu roketatarla düzenlendi.
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Rusya’nın başkenti Moskova’da bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Darya Dugina için cenaze töreni düzenlendi.
Törene saldırının asıl hedefi olan, ancak araçta bulunmayan siyaset uzmanı Aleksandr Dugina, Rusya Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Leonid Slutsky, Devlet Duması Başkan Yardımcısı Sergey Neverov, Rus senatör Elena Mizulina, Rus parlamentosu milletvekilleri, Dugina’nın ailesi ve dostları katıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus hükümetinin temsilcileri ile çok sayıda önemli isim de törene çelenk gönderirken, 2 saat süren tören öncesi polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.
KIZININ SON SÖZLERİNİ AĞLAYARAK ANLATTI<br>Aleksandr Dugin kızının son sözlerini anlattı<br>Törende konuşan Aleksandr Dugin kızıyla son konuşmasından bahsederken duygulandı. Dugin, \"Son kez onunla festivalde konuştuk. Bana ’baba kendimi bir savaşçı ve kahraman gibi hissediyorum. Halkımla, ülkemle beraber olmak istiyorum’ dedi. Bu düşünce onun için çok önemliydi\" ifadelerini kullandı. Ukrayna’daki savaşa da değinen Dugin, savaşın Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş olmadığını belirterek, \"Politik duruma bakarsak bu savaş Ukrayna ile bir savaş değil. Karanlık ile aydınlık arasında bir savaş\" şeklinde konuştu. Tören yapılan konuşmaların ardından sona erdi.
Dugina, festival dönüşü aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetmişti.
Aracın Dugina’nın babası Dugin’e ait olduğu, asıl hedefin Dugin olduğu öne sürülmüştü.
Kızıyla birlikte festivalden dönen Dugin’in son anda kızıyla araçlarını değiştirdikleri ve bu sayede suikasttan kurtulduğu iddia edilmişti.
Dugin, Rusça konuşulan bölgeler de dahil olmak üzere bazı bölgelerin Rusya Federasyonu altında birleştirilmesini savunmasıyla biliniyor. Dugina’nın ise babasının fikirlerini desteklediği ve Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarına destek verdiği biliniyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) suikastın failinin Ukrayna istihbaratına çalışan Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk olduğunu iddia etmişti.
Moskova’da bombalı saldırıda ölen Dugina son yolculuğuna uğurlandı
Rusya'nın başkenti Moskova'da 21 Ağustos'ta katıldığı bir festival dönüşünde aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden ve Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı olan Rus gazeteci Darya Dugina için bugün Ostankino Televizyon Kulesi'ndeki salonda cenaze töreni gerçekleştirildi. İki saat süren törenin ardından Darya Dugina son yolculuğuna uğurlandı.
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Rusya, Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında İstanbul’da hazırlanan ateşkes anlaşması taslağını anımsatarak, “ABD, Ukrayna yönetimini caydırmasaydı barış çoktan sağlanırdı” açıklamasıyla Washington yönetimini suçladı.<br>
TOPU KİEV’E ATTI<br>Atışmalı geçen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı sonrasında konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, “Ukrayna’da askeri harekâtın başlamasından yaklaşık bir ay sonra Kiev yönetimi barış arayışıyla bizimle masaya oturdu.<br>
Türkiye’nin girişimiyle 29 Mart tarihinde İstanbul’da umut verici müzakereler gerçekleşti.<br>
Anlaşma taslağı hazırlandı ancak Ukrayna heyeti ABD ile anlaşma metnini paylaştıktan sonra Kiev yönetimi çark etti. Geldiğimiz noktanın sorumlusu ABD ve NATO ittifakıdır” dedi.<br>
Öte yandan Ukrayna konulu BMGK toplantısında ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Grennfield, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusuyla güneyini tamamen ilhak etmeyi amaçladığını söyleyerek “Rusya’nın bu savaşta asıl amacı Ukrayna’yı haritalardan tamamen silmektir” ifadesini kullandı.<br>
Rusya: Ukrayna savaşı ABD yüzünden bitmiyor
Rusya-Ukrayna savaşı 154'üncü gününü geride bırakırken, Kiev yönetimiyle müzakere masasını canlandırmanın yollarını arayan Moskova, İstanbul müzakere sürecini hatırladı.