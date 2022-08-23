Ukrayna ordusu sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti yönetim binasını vurdu

KIZININ SON SÖZLERİNİ AĞLAYARAK ANLATTI<br>Aleksandr Dugin kızının son sözlerini anlattı<br>Törende konuşan Aleksandr Dugin kızıyla son konuşmasından bahsederken duygulandı. Dugin, \"Son kez onunla festivalde konuştuk. Bana ’baba kendimi bir savaşçı ve kahraman gibi hissediyorum. Halkımla, ülkemle beraber olmak istiyorum’ dedi. Bu düşünce onun için çok önemliydi\" ifadelerini kullandı. Ukrayna’daki savaşa da değinen Dugin, savaşın Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş olmadığını belirterek, \"Politik duruma bakarsak bu savaş Ukrayna ile bir savaş değil. Karanlık ile aydınlık arasında bir savaş\" şeklinde konuştu. Tören yapılan konuşmaların ardından sona erdi.